Furia defendió la gestión de Milei y la comparó con su paso por la casa de Gran Hermano

Tras ser consultada por Alberto Fernández, Juliana expresó que no lo votó y contó la realidad que vivió durante su gobierno: “La verdad es que yo no puedo decir nada porque yo no lo voté. Yo entré a Gran Hermano porque estaba viviendo en condiciones, que tal vez todos los argentinos estábamos viendo así, muy apretadas. Entonces yo quería ganarme el premio para tener una mejor calidad de vida , pero yo no fui por la fama, fui por la plata”.

La doble de riesgo contó la esperanza que tuvo una vez que el economista ganó las elecciones y qué fue lo que le llamó la atención de él: “Cuando me entero que el país iba a tener un cambio, y que iba a entrar el peluca, yo dije bueno, no hay mucho para elegir, pero este muchacho está gritando y que esté gritando me dice algo”.

Además, la exjugadora de Gran Hermano defendió la gestión del libertario: “En las votaciones tuvo que poner en las mesas gente de él para que no le caguen los votos. O sea, hubo un montón de quilombo externo. O también ahora con el tema de la comida, me parece que no lo están dejando laburar, están aumentando los precios, la gente se va enojar con el Presidente y me parece que no se tiene que enojar con él. Lo tiene que hacer con los que crean la materia prima y que le están poniendo un parate al chabón”.

Por último, la joven comparó la situación del político con lo que ella vivió en Gran Hermano: “Lo que noto es que lo están trabando bastante, que le están haciendo una campaña en su contra muy zarpada y es muy parecido a lo que me pasaba a mí en el juego. Es muy parecido, son estrategias para poder bajar a alguien y lo que yo le digo a él, si es que me está escuchando, es que motivate, porque no estás solo”.