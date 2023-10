Gabriela Cabezón Cámara: "El pensamiento amerindio es más sofisticado y complejo que el nuestro"

G.C.C: Sí, debe tener que ver con una búsqueda de entender el mundo o de encontrar nuevas perspectivas para verlo. Y en los últimos años estuve leyendo mucho a Davi Kopenawa, Aílton Krenak , Caístulo. Hay evidencia suficiente como para ni siquiera tener que argumentar que la forma de ver el mundo de Occidente ha sido muy genocida y ahora está haciendo ecocida, con lo cual está haciendo biocida, no va a quedar nada. O sea una filosofía que se supone racional y la mejor del mundo etcétera, etcétera, que no llegó a pensar que no se puede hacer algo infinito con recursos finitos y que todo junto es el tejido de la vida del que somos parte: sin plancton no hay aire, sin árboles, sin bosques, sin aire el planeta se prende fuego, se inunda y para eso son necesarias todas las especies.