George R.R. Martin dio detalles de la nueva serie precuela de Game of Thrones







El autor explicó que ya se encargó la serie para una primera temporada, basada en los cuentos de "Dunk & Egg".

George R.R. Martin, creador de la saga literaria, compartió nuevos detalles sobre la serie precuela de Game of Thrones recientemente anunciada, A Knight of the Seven Kingdoms.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El autor explicó que ya se encargó la serie para una primera temporada, que comprenderá las tres obras que componen el libro del mismo nombre. Sin embargo, Martin también adelantó de otros proyectos antes de confirmar que todavía está escribiendo el sexto libro de "Canción de Hielo & Fuego", "Vientos de Invierno".

Escribiendo en su sitio web oficial, Martin dijo sobre la última serie de precuelas: “Nuestra temporada de estreno será una adaptación de la primera de las tres novelas publicadas, 'El Caballero errante', la historia de cómo Dunk & Egg se conocieron por primera vez durante un torneo en Ashford Meadow".

“El guión piloto ya está escrito y creo que es fantástico. Fue escrito por Ira Parker, quien no es ajeno a Westeros. Formó parte del equipo de guionistas de Ryan Condal para la primera temporada de House of The Dragon y escribió el cuarto episodio de la primera temporada de Hot D, 'King of the Narrow Sea'”.

Ampliando los pocos detalles que estaba preparado para dejar escapar, Martin dijo que no había una fecha de lanzamiento programada en este momento, ni un cronograma de producción. “Todavía no hay una fecha establecida para el estreno de la serie, o incluso para que el programa comience a filmarse… pero la escritura está en marcha”, dijo. Martin agregó que esperaba que A Knight of The Seven Kingdoms se convirtiera en una "adaptación fiel de esos cuentos para la pantalla". Martin concluyó diciendo que si el programa se convierte en un éxito, tiene planes para asegurarse de que los cuentos de La Espada Leal y El Caballero Misterioso también se adapten a la pantalla. Las tres obras se recopilan juntas en la antología A Knight of The Seven Kingdoms que cuenta la historia de los improbables amigos Dunk y Egg, y son las historias oficiales de la precuela de la saga "Canción de Hielo & Fuego" de Martin, que se convirtió en Game of Thrones de HBO. Una sinopsis publicada para la adaptación televisiva dice: “Un siglo antes de los eventos de Game Of Thrones, dos héroes inverosímiles deambulaban por Westeros… un joven caballero ingenuo pero valiente, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. “Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha pasado de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas aguardan a estos improbables e incomparables amigos”.