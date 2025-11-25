Oasis ha anunciado una “pausa” mientras reflexiona sobre su gran gira de reunión "Live '25", que finalizó en Brasil el 23 de noviembre y tuvo un reciente paso por Argentina.
El mensaje de Oasis tras finalizar su gira de reunión: "Una pausa para pensar en el futuro"
La gira de 41 fechas de la banda comenzó en Cardiff el 4 de julio y los vio realizar conciertos en el Reino Unido, Europa, Asia, Australia, Argentina, Chile y Brasil.
El mensaje de Oasis tras finalizar la gira de reunión
“Y así sucedió”, escribió la banda en un mensaje a sus fans, antes de citar un artículo condenatorio del periodista Simon Price: "'La fuerza cultural pop más dañina en la historia británica reciente' encontró su camino en los corazones y las mentes de una nueva generación".
“Desde Gallagher Hill hasta el Río de la Plata, desde Croke Park a orillas del Canal Real hasta la Ciudad de los Ángeles, el amor, la alegría, las lágrimas y la euforia nunca serán olvidados.
“Ahora habrá una pausa para un período de reflexión”, finalizaron, despidiéndose simplemente como Oasis.
Por su parte Liam Gallagher también recurrió a sus redes para agradecer a los fans por acompañarlos en cada país que visitaron: "A todos los fans de OASIS de todo el mundo, jóvenes de mediana edad y viejos como la mierda, GRACIAS desde el fondo de mi corazón", comenzó diciendo Liam. "Eternamente agradecido por tu ENERGÍA y tus vibras BÍBLICAS sin ti éramos solo una buena banda, con ustedes somos la MEJOR BANDA DEL MALDITO PLANETA", concluyó el menor de los Gallagher.
A pesar de la relación a veces conflictiva entre los hermanos Gallagher (que vio a la banda separarse en 2009, poco antes de que estuvieran listos para tocar como cabezas de cartel en Rock en Seine en Francia), se han abrazado con frecuencia y han compartido bromas en el escenario durante toda la gira. Esto y algunos rumores sobre posibles shows por el 30 aniversario de Knebworth en 2026 dan lugar a la ilusión de tener más Oasis en un futuro no tan lejano.
