Gladiador 2 duplicó su presupuesto y ya es una de las películas más caras de la historia

El filme histórico ha triplicado el presupuesto que tuvo la cinta original del año 2000, y es que tanto Ridley Scott como su equipo tuvieron que hacer frente a muchas adversidades durante el rodaje, gran parte de las cuales provocaron el aumento de los costes de producción. Según el portal The Hollywood Reporter, Gladiador 2 contó con un presupuesto de 165 millones de dólares, una cifra alta que según Paramount habría ascendido a los 250 millones .

Varias fuentes citan que la secuela ha roto la barrera de los 310 millones, a lo que habría que sumar la futura campaña de promoción, que se presupone gigantesca. La primera entrega de Gladiador costó alrededor de 100 millones de dólares, una cifra baja en nuestros días, pero nos separan más de 20 años y los costos y la inflación han hecho estragos en el mundo cinematográfico. El motivo principal por el que la película parece haber sufrido un incremento no previsto por Paramount es claro; las huelgas de Hollywood que tuvieron lugar el año pasado hicieron daño . Se estima que entre 10 y 20 millones de dólares corresponden a los retrasos, pero medios estadounidenses tienen otras teorías.

A eso hay que sumarle una denuncia de PETA, que llevó a Ridley Scott a lidiar con la organización por los derechos y el trato ético de los animales, que se quejaba del uso de macacos. Para complicar aún más todo, uno de los caballos usados en el rodaje se vio herido y tuvo problemas de salud por las altas temperaturas de Malta. De constatarse este gasto, sería una película cercana las entregas de Avengers: La era de Ultron y Avengers: Endgame (350 y 360 millones), rivalizando con Indiana Jones y el dial del destino (300) o Avatar: El sentido del agua (350), y algo lejos de Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides y sus más de 400 millones.

Gladiator 2 llegará a los cines el próximo 22 de noviembre narrándonos la historia de Lucius (Paul Mescal), el hijo de Lucilla (Connie Nielsen), en una trama que nos trasladará 25 años después de la exitosa entrega original.