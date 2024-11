Graciela Alfano reveló que tuvo un romance con Pablo Escobar

Entre confesiones y chicanas, el conductor introdujo una saludo de otra diva: Susana Giménez . En verdad, no era ella: era la exprimera dama Fátima Florez caracterizada como la conductora. “Me costó un montón reconocerla”, se sinceró Alfano luego de ver las imágenes grabadas. Fiel a su estilo, Moria no se anduvo con rodeos. “¿Mirá si nos va a mandar un saludo a nosotras dos? ¡Estás en pedo, boluda! Esa sí que nos detesta” , afirmó sin filtros reconociendo el lado competitivo de la diva de Telefe.

En el programa de eltrece se les consultó sobre sus respectivas relaciones amorosas con hombres del poder. Casán fue directa: “Yo no estuve tan cerca del poder como vos…”, se defendió ante la mirada de la Alfano que clamaba por ser sincera. “Contá vos. No jodamos”, le dijo. Ante lo cual, como en un paso de comedia, la morocha fue al grano: “¿Qué dice esta? Yo soy la menos negadora de mis polvos, así que tranquila”. Inmediatamente pidió a la producción un vaso de agua “porque tengo la lengua encendida”.

Sin dar muchas vueltas, Dante Gebel le consultó a Moria Casán si había estado con algún presidente. “Acá, nuestro, no”, contestó mientras la rubia sentada a su lado lucía sus piernas y la miraba incrédula. “¿Qué dice esta? Cualquiera. ¿Con qué presidente voy a estar? Con Menem no estuve, con Alfonsín no estuve. Y los demás, ¿quiénes son? ¿La Junta Militar? ¡Por favor, nada que ver! Yo no estuve con ninguno”, siguió Moria mientras que Alfano sacó a relucir el nombre de Néstor Kirchner. “¡Nada que ver!”, contestó rápida la morocha.

“Sí, yo estuve con muchos hombres, con muchos presidentes. Tuve varios presidentes”, admitió Alfano ante la pregunta del conductor. Entre sonrisas y contrapuntos, la rubia reconoció que estuvo con Mauricio Macri. “Normalmente estuve muy cerca del poder porque mi padre fue Subsecretario de Trabajo, entonces tuve desde muy chica relación. El presidente de Racing... figuras importantes de cuando te destacás en algo. Y a mí me atraen los hombres inteligentes y los hombres que logran cosas. Y normalmente, un hombre que llega a presidente es porque logró superar a todos”, sumó Alfano.

La relación entre Graciela Alfano y Pablo Escobar

En otro momento de la charla, el conductor indagó acerca de si la versión de que había vivido un romance con Pablo Escobar, el llamado “zar de la cocaína”. “No es un mito, es verdad. Cuando yo fui Reina Panamericana de la Belleza, en 1972, conocí a Pablo y él era mi edecán”, comenzó su relato. “Era un chico de Medellín que habían traído para estar al lado de la Reina de Argentina, que era yo”, contó sobre quien, con el tiempo, se convirtió en el líder del Cartel de Medellín. “Yo tendría unos 19 años y Escobar, 20″, aseguró. “Él me miraba así todo el tiempo y era mudo. No hablaba. Yo le decía: ‘Pablo, no me mires’ y ‘¿Por qué me mirás fijo?’. ‘Me hace mal que me mires fijo’, le repetía. Estaba enamoradísimo, pero yo no”, recordó Graciela Alfano sobre ese temido personaje.