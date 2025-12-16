Gran Hermano 2026: con una fila de varias cuadras, se realiza el único casting presencial para ingresar al reality + Seguir en









Como la próxima edición celebrará el 25° aniversario, el programa se llamará Generación Dorada y contará con importantes novedades.

Llega una nueva edición del reality más famoso.

A cinco meses de la finalización de Gran Hermano, Telefe abrió la convocatoria para todos los interesados de ser participantes del reality más visto de la televisión argentina. La particularidad es que esta será la única masiva en Martínez abierto a todo el público.

Como la próxima edición celebrará el 25° aniversario, el programa se llamará Generación Dorada y contará con importantes novedades como cambios estructurales en la casa hasta la posibilidad inédita de que la producción invite a postulantes, además de los inscriptos tradicionales.

Quienes aspiren a ser hermanitos, deberán ser mayores de 18 años, presentarse hoy martes 16 en La Paz 950, Martínez, para vivir una experiencia única en la edición que llegará a la pantalla de Telefe en febrero de 2026.

Mirá la reacción al casting de #GranHermano Generación Dorada en #FueraDeJoda por #StreamsTelefe desde las 10hs pic.twitter.com/t5ydDQZSPO — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 16, 2025 “Se viene Gran Hermano: Generación Dorada. Y vos no te podés perder la última oportunidad de ser parte del reality más famoso del mundo. Tenés que tener dieciocho años o más y presentarte… Prepárate para vivir una experiencia inigualable”, se escucha en el video promocional.

Si bien el casting inició a las 10, algunos aspirantes están haciendo fila desde hace 21 días hay varias cuadras de fila por el furor.

Santiago del Moro reveló detalles de cómo será Gran Hermano 2026 Contando la anticipación de lo que será la nueva edición del Gran Hermano 2026, Santiago Del Moro aseguró que “se viene una edición especial con muchos cambios en la casa y en el formato también”. “El formato cumple 25 años este próximo año y va a ser el formato clásico, obviamente, con toda la evolución que tiene el formato en el mundo y con todas las cosas que pasan”, agregó.