Marley y Flor Peña volverán a trabajar juntos en 2026: dónde se los podrá ver

Marley y Florencia Peña, una de las duplas más queridas y exitosas del entretenimiento argentino, volverán a trabajar juntos. Esta vez será con un programa en streaming.
Si bien Marley y Florencia Peña tienen una trayectoria consolidada en la televisión, este sería su primer desembarco propio en el ambiente digital.
Desde el lunes 5 de enero Marley y Flor se suman a la programación de verano de Luzu TV desde los estudios de Pinamar con El Show del Verano. Será todos los Lunes de 20 a 22H.
La noticia fue confirmada durante el programa Nadie Dice Nada conducido por Nicolás Occhiato y contó con la presencia de los nuevos integrantes del canal de streaming.
Marley y Flor Peña vuelven a trabajar juntos
En 2003 El show de la tarde fue su primer proyecto como dupla conductora, un programa cómico emitido por Telefe que se mantuvo al aire durante casi un año y se hizo popular por su humor absurdo e irreverente. El programa surgió a raíz de la gran química que mostraron en un viaje anterior en Por el mundo. Desde ese momento en adelante han compartido participaciones en diversos programas.
