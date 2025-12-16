El próximo sábado 20 de diciembre a las 20:00 horas, el Teatro Colón celebrará los 100 años de su Orquesta y Coro Estable con una gran gala sinfónico-coral, para interpretar un repertorio excepcional que rinde homenaje a su legado. Bajo la dirección de la maestra Beatrice Venezi y con la participación de la soprano Monserrat Maldonado, la gala recorrerá grandes hitos de la ópera y la música sinfónica.
El Teatro Colón celebrará los 100 años de su Orquesta y Coro Estable con una gala sinfónico-coral gratuita
Bajo la dirección de la maestra Beatrice Venezi y con la participación de la soprano Monserrat Maldonado, la gala recorrerá grandes hitos de la ópera y la música sinfónica.
La entrada es gratuita y se retiraran por orden de llegada y hasta agotar la capacidad (1 localidad por persona) a partir del mismo sábado 20 desde las 18:00 horas en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Lillo).
Cómo será la celebración por los 100 años
Este centenario es mucho más que una celebración: es la reafirmación de un legado y la proyección de un futuro. Un homenaje a quienes hicieron posible este sueño y a quienes, con talento, pasión y compromiso, continúan escribiendo su historia. Una gala única para celebrar 100 años de excelencia artística.
Programa Musical
Gioachino Rossini (1792-1868)
Obertura Italiana in Algeri
Giuseppe Verdi (1813-1901)
Obertura de La forza del destino
Giacomo Puccini (1858-1924)
Intermezzo de Manon Lescaut
Pietro Mascagni (1863-1945)
Intermezzo de Cavalleria rusticana
«Regina coeli...Inneggiamo», de Cavalleria rusticana
Charles Gounod (1818-1893)
Coro de la «Kermesse» de Fausto
Giuseppe Verdi (1813-1901)
Coro "Gli arredi festivi", de Nabucco ( acto 1)
«Gloria all'Egitto» - Marcha triunfal de Aida (Acto II)
Directora Musical
Beatrice Venezi
Coro Estable del Teatro Colón
Director: Miguel Martínez
Orquesta Estable del Teatro Colón
