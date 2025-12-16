SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

16 de diciembre 2025 - 15:34

El Teatro Colón celebrará los 100 años de su Orquesta y Coro Estable con una gala sinfónico-coral gratuita

Bajo la dirección de la maestra Beatrice Venezi y con la participación de la soprano Monserrat Maldonado, la gala recorrerá grandes hitos de la ópera y la música sinfónica.

La celebración será el próximo sábado.

El próximo sábado 20 de diciembre a las 20:00 horas, el Teatro Colón celebrará los 100 años de su Orquesta y Coro Estable con una gran gala sinfónico-coral, para interpretar un repertorio excepcional que rinde homenaje a su legado. Bajo la dirección de la maestra Beatrice Venezi y con la participación de la soprano Monserrat Maldonado, la gala recorrerá grandes hitos de la ópera y la música sinfónica.

La entrada es gratuita y se retiraran por orden de llegada y hasta agotar la capacidad (1 localidad por persona) a partir del mismo sábado 20 desde las 18:00 horas en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Lillo).

Informate más

Cómo será la celebración por los 100 años

Este centenario es mucho más que una celebración: es la reafirmación de un legado y la proyección de un futuro. Un homenaje a quienes hicieron posible este sueño y a quienes, con talento, pasión y compromiso, continúan escribiendo su historia. Una gala única para celebrar 100 años de excelencia artística.

Programa Musical

Gioachino Rossini (1792-1868)

Obertura Italiana in Algeri

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Obertura de La forza del destino

Giacomo Puccini (1858-1924)

Intermezzo de Manon Lescaut

Pietro Mascagni (1863-1945)

Intermezzo de Cavalleria rusticana

«Regina coeli...Inneggiamo», de Cavalleria rusticana

Charles Gounod (1818-1893)

Coro de la «Kermesse» de Fausto

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Coro "Gli arredi festivi", de Nabucco ( acto 1)

«Gloria all'Egitto» - Marcha triunfal de Aida (Acto II)

Directora Musical

Beatrice Venezi

Coro Estable del Teatro Colón

Director: Miguel Martínez

Orquesta Estable del Teatro Colón

