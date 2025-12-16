"Astor, Piazzolla Eterno" supera las 20.000 entradas vendidas en el Colón + Seguir en









La puesta en escena es de Emiliano Dionisi, dirección musical de Nicolás Guerschberg, y dirección artística de Tato Fernández. Con actuaciones de Natalia Cociuffo, Belén Pasqualini, Ignacio Pérez Cortés y Alejandra Perlusky, entre otros.

Natalia Cociuffo encabeza el elenco de "Astor, Piazzolla eterno".

“Astor, Piazzolla Eterno” ya se consolida como uno de los grandes acontecimientos culturales de 2026. El espectáculo superó las 20.000 entradas vendidas antes de su estreno, previsto para el 24 de enero en el Teatro Colón, lo que confirma la gran expectativa que despierta el genial compositor argentino, que promete una experiencia artística de alto impacto.

En coproducción con RGB Entertainment, el espectáculo combinará la potencia visual, musical y emocional de la obra de Astor Piazzolla a través de la puesta en escena y dirección de Emiliano Dionisi, dirección musical de Nicolás Guerschberg, y dirección artística de Tato Fernández. El musical pone en escena la vida y obra del maestro del tango junto a intérpretes, bailarines y músicos, que contará con actuaciones de Natalia Cociuffo, Federico Llambí, Belén Pasqualini, Rodrigo Pedreira, Ignacio Pérez Cortés, Alejandra Perlusky, Alejandro Andrian y Victoria Rosario Galoto.