Gran Hermano: atribuyen a Corazza difusión de fotos íntimas de participantes en la casa

Tras la detención de Marcelo Corazza , acusado por presunta trata de personas, corrupción de menores y abuso , las redes sociales se colmaron de presuntas acusaciones hacia el ex ganador de Gran Hermano y productor de Telefe . Ya que habrían encontrado en su celular fotos íntimas de participantes dentro de la casa, que a su vez habría compartido y vendido .

En el celular del productor también se encontraron más de 100 llamadas con los otros detenidos , Francisco Rolando Angelotti , Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet , relató Luis Ventura en el programa Invasores de la TV en América TV. "Corazza forma parte del grupo. No siendo cabeza, pero si soldado" , sostuvo el periodista.

marcelo corazza.jpg Marcelo Corazza.

Las redes sociales apuntaron contra Corazza luego de que se compartiera un clip en el cual la participante Julieta Poggio contaba a sus compañeros que "en la habitación escuchó un ruido y había un celular pegado al vidrio. Nos estábamos mirando a los ojos me tiró un beso y no lo vi más". Frente a la situación, Alfa respondió: "Eso no está bueno, es una foto que te robaron a vos".