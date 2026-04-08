Gran Hermano Generación Dorada: habrá un intercambio de participantes con un reality de EEUU

El anuncio llega después de un momento crucial dentro de la casa: la salida permanente de Andrea del Boca.

Santiago del Moro anunció un nuevo cambio para Gran Hermano Generación Dorada que promete revolucionar la casa: un intercambio internacional con otra figura de un reality de Estados Unidos.

El supremo despedirá a uno de sus participantes y le dará la bienvenida a otro, al menos por unos días. Aún no se sabe la fecha de dicho movimiento.

El anuncio llega después de un momento crucial dentro de la casa: la salida permanente de Andrea del Boca . Su inesperado abandono, producto de un accidente y problemas de salud, deja un vacío dentro del reality.

De esta forma, el conductor adelantó las novedades de la casa más famosa del país a través de una historia en sus redes sociales.

“Todo es #GranHermano. Próximamente, Gran Hermano realizará un intercambio de concursantes con ‘La casa de los famosos’ , el exitoso reality estadounidense de habla hispana emitido por Telemundo", informó.

Luego, procedió a explicar cómo será la dinámica que manejarán entre los dos programas: “Un jugador de Gran Hermano generación dorada participará durante unos días en el certamen extranjero, mientras que un integrante de ‘La casa de los famosos’ hará lo propio en nuestro programa”.

A diferencia de los participantes argentinos, “La casa de los famosos” solo alberga personalidades ya conocidas por los medios, por lo que la llegada de cualquiera de ellos dentro del reality prometerá un revuelo entre los jugadores.

¿Quién reemplazará a Andrea del Boca en Gran Hermano?

Tras la salida definitiva de Andrea del Boca como participante, producto de una lesión sufrida dentro de la casa. En las negociaciones impulsadas por la producción de Telefe, el nombre de Anna del Boca, hija de la actriz, surgió como la principal candidata para ocupar su lugar y continuar en la competencia, una situación que abriría escenarios inéditos dentro del reality.

En relación a si consideraría ingresar a la casa de Gran Hermano en reemplazo de su madre, Anna fue contundente: “Por supuesto entraría”. Además, adelantó que se acercaría al grupo de personas con el que su madre tenía mayor afinidad dentro del reality. Esta afirmación abrió la puerta a especulaciones sobre un posible movimiento en la dinámica del programa, al considerar el lazo familiar y la exposición mediática que rodea tanto a Anna como a Andrea del Boca.