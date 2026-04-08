San Lorenzo, Estudiantes y Lanús comienzan sus sueños coperos: horarios, TV y formaciones

El "Ciclón", el "Pincha" y el "Granate" hacen sus debuts en la Copa Sudamericana y la Libertadores, respectivamente, esta noche. Conocé los detalles.

San Lorenzo debutará este miércoles en la Copa Sudamericana , cuando visite a Recoleta de Paraguay en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D.

La de este año será la decimocuarta participación del “Ciclón” en la Copa Sudamericana . Su mejor actuación en esta competición se dio en 2002, cuando se consagró campeón al vencer a Atlético Nacional de Colombia con un global de 4-0 en la final.

Pese a atravesar un momento muy delicado desde lo institucional, San Lorenzo tuvo un más que aceptable 2025. Después de una seguidilla de resultados negativos en este 2026, la dirigencia del club de Boedo decidió despedir al director técnico Damián Ayude y en su lugar llegó Gustavo Álvarez , que el pasado viernes consiguió su primer triunfo en el cargo al derrotar a Estudiantes de La Plata.

Del otro lado estará Recoleta, que consiguió la clasificación a la fase de grupos luego de dar el golpe y eliminar por penales a Nacional de Paraguay en la primera ronda de clasificación.

Por dónde ver Recoleta vs San Lorenzo

TV: ESPN

Formaciones

Deportivo Recoleta: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Dairon Mosqueira; Wilfrido Báez, José Espínola, Juan Franco, Aldo González; Allan Wlk y Kevin Parzajuk. DT: Jorge González.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña o Guzman Corujo, Lautaro Montenegro; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

VAR: Miguel Araos (Chile)

Estadio: Ueno Defensores del Chaco

Estudiantes de La Plata comienza su camino en la Copa Libertadores con una peligrosa visita a Independiente Medellín

El actual campeón del fútbol argentino debutará este miércoles en la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América, cuando visite a Deportivo Independiente Medellín de Colombia, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo A.

Estudiantes llega a este encuentro en un gran momento en lo deportivo, ya que no solo se consagró campeón del fútbol argentino al ganar el Torneo Clausura 2025, sino que también tuvo un muy sólido inicio en este 2026, donde marcha segundo en la Zona A del Torneo Apertura y además goleó a Ituzaingó en los 32avos de final de la Copa Argentina.

El “Pincha”, que ganó cuatro veces la Copa Libertadores (1968, 1969, 1970 y 2009), buscará sacarse la espina de la última edición, en la que cayó por penales en los cuartos de final ante el Flamengo de Brasil, que luego se terminaría consagrando campeón.

Independiente Medellín, por su parte, atraviesa un flojo momento en la Liga de Colombia, donde luego de 15 fechas marcha decimocuarto.

A qué hora juegan DIM vs Estudiantes de La Plata

Hora: 21.

Por dónde ver DIM vs Estudiantes de La Plata

TV: Fox Sports y Disney+ Premium

Formaciones

Deportivo Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Leyser Chaverra, Daniel Londoño, José Ortiz; Hayen Palacios, Baldomero Perlaza, Halam Lobos, Diego Moreno, Frank Fabra; Francisco Fydriszewski y John Montaño. DT: Alejandro Restrepo.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pírez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Facundo Farías o Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina.

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Alexis Herrera

VAR: Ángel Arteaga

Luego de ganar la Sudamericana y la Recopa, Lanús debuta en la Libertadores en Brasil

Lanús visitará este miércoles a Mirassol de Brasil, por la primera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, con el objetivo de comenzar su camino en el torneo de clubes más importante de América con el pie derecho.

El “Granate” llega al inicio de esta fase de grupos de la Copa Libertadores con la ilusión al máximo, ya que viene de ganar la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa 2026, derrotando en esta última al todopoderoso Flamengo con un histórico triunfo en el mítico Maracaná.

La mejor participación de Lanús en la Copa Libertadores se dio en el 2017, cuando cayó en la final frente a Gremio de Brasil.

Mirassol, por su parte, fue una de las grandes sorpresas en el Brasileirao 2025, donde finalizó cuarto para conseguir una histórica clasificación al torneo de clubes más importante de América.

A qué hora juegan Mirassol vs Lanús

Hora: 19.

Por dónde ver Mirassol vs Lanús

TV: Fox Sports y Disney+ Premium

Formaciones

Mirassol: Walter; Igor Formiga, Joao Victor, Willian Machado, Reinaldo; Yuri Lara, Aldo Filho; Shaylon, Alesson, Firmino Negueba; Tiquinho Soares. DT: Rafael Guanaes.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Franco Watson, Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: José Maria de Campos Maia

Árbitro: Jhon Ospina (Col)

VAR: Nicolás Gallo