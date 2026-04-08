Nueva amenaza de Donald Trump: dijo que impondrá aranceles del 50% a quienes vendan armas a Irán + Seguir en









Luego de definir un alto al fuego por dos semanas, el presidente estadounidense vuelve a usar los aranceles como arma para intentar imponer sus reglas dentro del conflicto en Medio Oriente.

La decisión de Trump sobre aquellos que le suministren armas al país persa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a los países que suministren armas a Irán con aranceles del 50%. Esta medida se enmarca en el cese del fuego que definió el martes por la noche, cuando suspendió ataques estadounidenses por dos semanas contra el país persa.

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"Un país que suministre armas militares a Irán será gravado inmediatamente con un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a los Estados Unidos de América, con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones!", publicó en su red social Truth Social.

Asimismo, esta medida está "sujeta a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz", según el mandatario estadounidense.

donald trump Trump acepta una tregua a cambio de la reactivación del petróleo en Ormuz "Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad (procedentes de bombarderos B-2)", comunicó Trump

En esa línea, añadió: "Estos restos se encuentran, y han estado, bajo una estricta vigilancia satelital (Fuerza Espacial). No se ha tocado nada desde el ataque. Estamos, y seguiremos estando, negociando con Irán la reducción de aranceles y sanciones. Muchos de los 15 puntos ya han sido acordados".

Luego del aplazo del ultimátum, el ejército israelí aseguró que Irán lanzó misiles hacia su territorio. Las Fuerzas Armadas israelíes "han identificado misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Se están activando los sistemas de defensa para interceptar esta amenaza", señalaron en su canal Telegram.