Noah Hawley dirigirá una nueva versión de la película de terror argentina de Demián Rugna "Aterrados" + Seguir en









Hawley es conocido principalmente por crear, dirigir, producir, escribir y dirigir la serie antológica Fargo de FX, basada en la icónica película de los hermanos Coen.

"Aterrados" tendrá una nueva versión.

Noah Hawley, ganador del premio Emmy y conocido por crear Fargo y Alien: Earth de FX, dirigirá y producirá una nueva versión de Aterrados, la película de terror sobrenatural del argentino Demián Rugna, para Warner Bros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estrenada en 2017, Aterrados sigue a un equipo de investigadores paranormales mientras indagan una serie de sucesos inexplicables y aterradores en un barrio de Buenos Aires, descubriendo una fuerza maligna que desafía la lógica. Desarrollando el proyecto en estrecha colaboración con Rugna —el cineasta argentino también es conocido por la película de 2023 Cuando acecha la maldad— , Hawley producirá bajo su productora 26 Keys, con sede en Austin.

Hawley es conocido principalmente por crear, dirigir, producir, escribir y dirigir la serie antológica Fargo de FX, basada en la icónica película de los hermanos Coen, que ha ganado siete premios Emmy de 70 nominaciones a lo largo de sus cinco temporadas. Más recientemente, creó, escribió y dirigió Alien: Earth, una serie que expande el universo de Alien, cuya primera temporada se estrenó en Hulu y FX en agosto pasado y que regresa con una segunda.

El éxito de Aterrados y el intento de remake de Guillermo del Toro La película generó un notable impacto durante su lanzamiento limitado en aproximadamente 80 salas a nivel nacional en 2017. Según los datos publicados por EFE, en su primer fin de semana alcanzó los 10 mil espectadores, logrando entrar en el top 10 de las películas más vistas en Argentina. Esta cifra incrementó a más de 20 mil espectadores en semanas subsecuentes, situándola como la cuarta película de terror argentina más taquillera de todos los tiempos, detrás de No dormirás del mismo año.

El éxito de la producción llamó la atención del aclamado director Guillermo del Toro, quien se comunicó con Rugna para proponerle realizar una nueva versión del filme adaptada al mercado norteamericano. Según había dicho Del Toro, lo que más le impresionó de Aterrados fue la capacidad de la película para asustar y generar miedo, además de alabar la habilidad de Rugna para contar historias. Finalmente ese proyecto no prospero.