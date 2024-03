Gran Hermano: quién fue la nueva eliminada

A la medianoche, el presentador anunció que Sabrina debía abandonar la casa por decisión del público. La participante se fue con el 60,5 por ciento de los votos, mientras que Catalina obtuvo el 39,5 por ciento de los votos.

El desmedido festejo de "Furia" tras la eliminación de Sabrina

Juliana "Furia" Scaglione, ante el triunfo de la pediatra, festejó en la cara de la nueva eliminada y le agradeció a los 'furiosos'.

Acto seguido, abrazó a Catalina y caminó a paso firme hasta la habitación. En ese trayecto, una compañera le gritó: “Sé más respetuosa”.

Sin decirle ni adiós a Sabrina, Furia se quedó sola, celebrando la eliminación de la joven: “¿Que tengo que ser respetuosa yo? Me dijeron de todo, me la vengo bancando como una campeona. No”.

“Gracias, gente. Lo digo acá, a cámara, gracias de corazón. Me banqué que me digan violenta, golpeadora, hija de puta, mala persona. Gracias, gracias, loco. ¡Es increíble lo que son! Gracias, gracias, gracias. Es lo único que me sale”.