Gran Hermano: una participante rompió las reglas y fue expulsada

Tanto Catalina como Joel, Isabel, Sabrina y Denisse sabían que tenían que medir sus palabras para no dar información del afuera.

Tanto Catalina como Joel, Isabel, Sabrina y Denisse sabían que tenían que medir sus palabras para no dar información del afuera. Sin embargo, uno de los hermanitos rompió las reglas y provocó que el reality tomara la dura determinación de expulsar a un participante de la casa.

image.png Isabel fue expulsada de Gran Hermano.

Ambas hablaban sobre el juego y la posibilidad de probar a Rosina en una potencial placa. En ese marco, Isabel le remarcó a Furia que la uruguaya tenía fanáticos en el afuera y que por lo tanto no sería fácil sacarla de la casa.

Además, la noche anterior, la ahora "ex participante" había tenido una charla con Virginia en donde revelaba que las furiosas del afuera tomaban partido por cualquier persona que se enfrentara a Furia. En ese momento, incluso fue advertida por el Big.

Al sentarse en el estudio, junto con los panelistas, Isabel tuvo que enfrentar su sanción. “No sé por qué. Chicos, si Big lo decide está todo más que bien, la verdad no me di cuenta, estaba preocupada porque estaba otra vez en placa”.