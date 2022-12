Gran Hermano 2022: María Laura es la nueva eliminada del reality

“Me voy feliz con mi familia”, decía Cata mientras Julieta, Romina y Coti abrazaban fuertemente a Daniela, al borde del llanto. “Te falló la predicción”, le dijo a Agustín, tomándelo por la cara.

Además, Cata pidió para Agustín: “Me lo cuidan, eh. No peleen. Me lo dejan dormir”. Consejos similares tuvo para con Alfa, que la acompañó a la salida abrazándola: “Disfruten. Vos tranqui. Portate bien. No pelees, no hagas renegar”, cerró, antes de cruzar la puerta de salida.

La fuerte pelea dentro de la casa tras la prueba semanal

El jueves por la noche se vivió un momento de tensión dentro de la casa de Gran Hermano. Tras la fallida prueba semanal, los participantes estallaron de furia y se enfrentaron entre ellos de un modo violento.

La prueba de resistencia consistía en que los participantes debían permanecer durante doce horas sentados arriba de una cama. Lo que empezó como un juego terminó en conflicto, hubo gritos e insultos entre Alfa y el Conejo, y se generó un momento de mucha tensión en la casa. Romina terminó quebrada en llanto, y vivió de manera muy angustiante la pelea que se generó.