Gran Hermano 2022: Santiago del Moro explicó como usar un preservativo

“Cuando me llamaron para hacer el programa, lo primero que pregunté es si en la casa iba a haber preservativos porque es un tema que desde que soy pendejo, me ocupa mucho”, arrancó aclarando del Moro. “En realidad, cuando era pibe me explicaron de qué iba la cosa y siempre traté de hacer lo mismo. Cuando yo podía trataba de darle una mano a la gente con estos temas que tienen que ver con la profilaxis. De hecho, cuando empecé a trabajar en televisión hacía una campaña y me denunciaron por mostrar uno en vivo”, agregó.