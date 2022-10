Gran Hermano 2022: Tomás Holder el primer eliminado

Pasadas las 23.25, Santiago Del Moro reunió a los participantes en el living para contarles que el primer eliminado del certamen era Holder, el joven que durante la semana causó mucha polémica a raíz de sus comentarios.

De esta manera, el rosarino se despidió de sus compañeros: “Espero que la rompan. Y bueno, me tocó a mí.”, les dijo les dijo a sus compañeros mientras llevaba su valija hacia la salida de la casa.

"La pasé muy bien, me encantó conocerlos a todos. Me llevo algo bueno de todos, todos tienen algo bueno. Fue un juego bien o mal, me divertí, hice lo que pude y no me arrepiento. Me voy con la cabeza en alto. Sigan jugando limpio o sucio, como ustedes quieran, disfruten la casa", agregó más adelante, Tomás, que se fue de la casa con el 59,40 por ciento de los votos.

La reacción en las redes a la eliminación de Tomás Holder

Apenas se conoció la eliminación de Tomás Holder, el participante se volvió tendencia en Twitter donde los usuarios celebraron su salida entre comentarios y memes.

https://twitter.com/daimartinnez/status/1584360463466303488 "Yo pensé que iban a ser un poco más educados y no festejar" tiró Holder #GH22 pic.twitter.com/4pyDJyZrgq — Di. (@daimartinnez) October 24, 2022

https://twitter.com/siiramad_/status/1584373474428010496 Así quedó Juan y Martina después de que Holder fue eliminado. JAJAJAJAJA#Gh2022 #GH22 pic.twitter.com/057T3mfjQR — siramaD (@siiramad_) October 24, 2022