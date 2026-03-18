¿Guerra de pop stars? Tini y María Becerra dejan de seguir a Emilia Mernes y estallan las redes

Un gesto en Instagram reavivó versiones de tensión entre tres figuras clave del pop argentino y encendió el debate entre fans.

La escena pop argentina amaneció con un movimiento que no pasó desapercibido. En las últimas horas, usuarios detectaron que Tini Stoessel y María Becerra dejaron de seguir en Instagram a Emilia Mernes . El gesto, mínimo en apariencia, alcanzó para desatar especulaciones sobre un posible conflicto entre tres de las artistas más influyentes del momento.

El dato no surge en el vacío. Durante años, las tres compartieron colaboraciones, escenarios y hasta una narrativa mediática de “unidad” dentro del pop local. Por eso, el unfollow no solo sorprendió, sino que también generó ruido en una comunidad de fans que venía celebrando esa cercanía.

Aunque ninguna de las protagonistas habló públicamente, el episodio expone cómo los vínculos entre artistas se leen hoy en clave digital , donde cada movimiento puede interpretarse como un mensaje.

La señal fue detectada por seguidores atentos que suelen monitorear interacciones entre figuras públicas. En cuestión de minutos, capturas de pantalla circularon en X y TikTok, instalando la idea de un “quiebre” entre las cantantes .

El unfollow es una práctica frecuente en el ecosistema celebrity, pero no siempre implica una ruptura definitiva. Aun así, en este caso, el peso simbólico es mayor porque se trata de artistas que construyeron una imagen de camaradería dentro de una industria competitiva.

Hasta ahora, no hay declaraciones oficiales ni versiones confirmadas sobre los motivos detrás de la decisión. Algunas hipótesis de fans apuntan a diferencias personales; otras, a estrategias de marketing o movimientos internos del negocio musical.

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Cronología de una amistad: De "High" al unfollow en redes sociales

El vínculo entre María Becerra y Tini Stoessel tuvo uno de sus hitos más visibles en el remix de “High” (2020), una colaboración que también incluyó a Lola Índigo y que funcionó como un guiño a la sororidad dentro del pop latino.

Por su parte, Emilia Mernes consolidó su relación con ambas a través de eventos, apariciones públicas y coincidencias en festivales. Durante un tiempo, el trío fue leído como parte de una misma “generación dorada”.

Sin embargo, en los últimos meses, algunos seguidores ya habían notado menos interacciones públicas entre ellas: ausencia de likes, menciones o fotos compartidas. Nada concluyente, pero sí suficiente para alimentar teorías. El unfollow reciente aparece entonces como un punto de inflexión que cristaliza esas sospechas.

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¿Qué dicen las "nenas de Argentina"? La reacción de los fans en Twitter

La reacción en redes fue inmediata. Bajo el apodo de “las nenas de Argentina”, los fandoms se dividieron entre quienes interpretan el gesto como una pelea y quienes piden cautela. En X, hashtags relacionados con las tres artistas se volvieron tendencia. Algunos usuarios hablaron de “traición” o “distancia evidente”, mientras otros recordaron que las relaciones personales pueden cambiar sin necesidad de escándalos.

También hubo quienes plantearon una lectura más estratégica: en una industria donde la visibilidad es clave, cualquier movimiento puede generar conversación.