Guillermo del Toro reveló detalles de su película fallida de Star Wars







Actualmente se está desarrollando una película sobre el origen Jedi del director de "Logan" e "Indiana Jones and the Dial of Destiny", James Mangold.

El director ganador del Oscar dio detalles de la película de Star Wars que no fue.

Guillermo del Toro sorprendió a los fanáticos de Star Wars a fines de septiembre cuando confirmó en las redes sociales que una vez estuvo planeando una película de la famosa saga. El ganador del Oscar no proporcionó más detalles en ese momento, pero ahora le confirmó a Steven Weintraub de Collider que su película cancelada de Star Wars se centraba en Jabba the Hutt. Teniendo en cuenta el amor de Del Toro por los monstruos, no sorprende que eligiera a Jabba como el punto central de su propia película Star Wars.

"Tuvimos el ascenso y la caída de Jabba the Hutt, así que estaba súper feliz", dijo del Toro. “Estábamos haciendo muchas cosas, y luego no es de mi propiedad, no es mi dinero, y luego es uno de esos 30 guiones que desaparece. A veces estoy amargado, a veces no. Siempre me dirijo a mi equipo y les digo: 'Buenas prácticas, muchachos'. Buena práctica. Diseñamos un gran mundo. Diseñamos cosas geniales. Aprendimos.'"

“Nunca puedes ser desagradecido con la vida”, añadió más tarde sobre el despido de su película Star Wars. “Sea lo que sea que te envíe la vida, hay algo que aprender de ello. Entonces, ya sabes, confío en el universo, lo hago. Cuando algo no sucede, digo: '¿Por qué?' Intento tener un diálogo conmigo mismo. '¿Por qué no sucedió?' Y cuanto más nades contra la corriente del universo, menos te darás cuenta de hacia dónde vas”.

La película se describe como una epopeya bíblica sobre el amanecer de la Fuerza.

La película de Mangold es una de las tres películas de “Star Wars” en desarrollo activo. Otra, de Sharmeen Obaid-Chinoy, es una secuela de “Star Wars: The Rise of Skywalker” que sigue a Rey (Daisy Ridley) mientras entrena una nueva orden Jedi. Y un tercero, del favorito de “Star Wars”, Dave Filoni, cerrará las historias interconectadas que se cuentan en las series de Disney+ “The Mandalorian”, “The Book of Boba Fett” y “Ahsoka”,

