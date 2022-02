Este es el balcón desde donde se arrojó Gustavo Martínez

image.png

Cuando el personal policial ingresó al departamento, constató que había sido cortada la red protectora de un balcón que da al frente y es lindante con la habitación del personal trainer. En tanto, no se observaron signos de violencia ni desorden.

image.png

Los últimos días de Gustavo Martínez

Guillermo Peyrano, quien fuera amigo de Ricardo Fort, aseguró que Gustavo Martínez, de 62 años, “era una persona muy depresiva”.

“Estoy tratando de entender. No puedo canalizar la información que tengo para encontrarle raciocinio a una situación así -continuó Peyrano-. Se me ocurre que tenía la sensación de que quedaba totalmente desvinculado y desamparado al cumplir 18 años los mellizos. No sé por qué pensaría eso, si tenía el amor de ellos”, agregó Peyrano en dialogo con Teleshow.

“Otras veces le escribía y no sabía quién era. Algún seguridad me dijo que estaba como perdiendo la memoria. Yo creo que algún problema psicológico o psiquiátrico ronda ahí”, sostuvo y especuló con que Martínez “no tuvo contención” por parte de la familia Fort. “No hace falta comunicarme con la casa para saber cómo es la movida de los Fort. No sé si lo estaban conteniendo. Él tendría que haber estado contenido”, insistió

Por otro lado, Rodrigo Díaz, quien fuera la ultima pareja de Ricardo Fort, contó en Nosotros a la mañana que cuando conoció a Gustavo Martínez en 2012 “estaba muy deprimido por la muerte de su mamá”. A esa pérdida, se le sumaron luego la de Ricardo y, en julio del año pasado, la de Marta Fort.

En tanto, César Carozza aseguró que Martínez “tenía depresión de que los chicos cumplieran 18 años” y reveló lo que le había dicho al respecto intentando motivarlo: “Gustavo, sentís que te queda el nido vacío. Nadie te va a decir solo”. Y aclaró que el personal Martínez no le había dado ningún indicio sobre la decisión que tomó.