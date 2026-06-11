La serie de Prime Video considerada una de las mejores producciones de época del siglo

Antes de las plataformas de streaming, la televisión británica dejó títulos que marcaron a varias generaciones, pero solo una llegó a ser conocida de manera internacional. Con una trama que llena de conflictos familiares, transformaciones sociales y hechos históricos reales, Prime Video cuenta con una serie que rompió records .

Desde su estreno en 2010 , esta producción creada por Julian Fellowes acumuló millones de seguidores en distintos países y obtuvo importantes premios. Su recorrido incluyó seis temporadas , tres películas y una historia que abarca más de una década de cambios en la sociedad británica.

La historia empieza en 1912, cuando una noticia altera el futuro de una de las familias aristocráticas más importantes de Yorkshire. El hundimiento del Titanic provoca la muerte de los herederos directos del patrimonio de los Crawley y obliga a replantear la sucesión de una enorme fortuna.

Ante la ausencia de descendientes varones, el heredero pasa a ser Matthew Crawley , un joven abogado de clase media que hasta ese momento llevaba una vida muy alejada de los privilegios de la nobleza inglesa. Su llegada genera problemas tanto entre los integrantes de la familia como entre los empleados de la residencia.

La serie retrata la convivencia entre los dueños de la mansión y el personal de servicio, dos mundos que comparten el mismo espacio, aunque viven realidades completamente diferentes. Mientras los Crawley intentan preservar su posición social, los trabajadores intentan sobrevivir un día a la vez.

A lo largo de sus seis temporadas, la producción incorpora acontecimientos históricos que impactaron en el Reino Unido y en Europa, como la Primera Guerra Mundial, la pandemia de gripe de 1918, la creación del Estado Libre Irlandés y los cambios económicos y culturales que transformaron la década de 1920.

Emitida entre 2010 y 2015, Downton Abbey tuvo un total de 6 temporadas y 52 episodios, incluyendo los especiales navideños que acompañaron cada entrega. Además, su éxito dio origen a una saga cinematográfica integrada por tres películas estrenadas en 2019, 2022 y 2025. La repercusión fue enorme y la ficción superó los 20 millones de espectadores y recibió 15 premios Emmy y 3 Globos de Oro durante su recorrido televisivo.

Prime Video: tráiler de Downton Abbey

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Prime Video: elenco de Downton Abbey