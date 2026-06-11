Netflix presentó el tráiler de "La casa de la pradera": comienza el viaje de los Ingalls

La primera temporada de La casa de la pradera, basada en los queridos libros de Laura Ingalls Wilder, se estrena el 9 de julio, solo en Netflix.

Netflix presentó el tráiler oficial y nuevas imágenes de La casa de la pradera , serie basada en los queridos libros de Laura Ingalls Wilder . Estrena el 9 de julio en la plataforma de streaming.

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Rebecca Sonnenshine será la showrunner y productora ejecutiva. Joy Gorman Wettels, de Joy Coalition, también será productora ejecutiva junto con Trip Friendly para Friendly Family Productions, Dana Fox y Susanna Fogel.

La sinopsis dice: "Drama familiar esperanzador, relato épico de supervivencia e historia de los orígenes del Oeste americano. Esta nueva adaptación de los icónicos libros semi autobiográficos de La casa de la pradera de Laura Ingalls Wilder, ofrece una visión caleidoscópica de las luchas y los triunfos de aquellos que dieron forma a la frontera".

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CBS Studios y Anonymous Content Studios producirán para Netflix. Las directoras de la serie son Sarah Adina Smith (101), Julie Anne Robinson (102, 103), Kat Candler (104, 105), Erica Tremblay (106) y Sydney Freeland (107, 108).

Friendly es el hijo de Ed Friendly, quien fue productor ejecutivo de la serie de televisión original.

Ingalls Wilder publicó ocho libros de "La casa de la pradera" en las décadas de 1930 y 1940, y un noveno se publicó póstumamente en 1971. Los libros se basan en su infancia en el Medio Oeste estadounidense a finales del siglo XIX. Hasta la fecha, se han vendido más de 73 millones de ejemplares.