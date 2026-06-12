Netfllix renovó la serie "House of Guinness" para una segunda temporada

La primera temporada de ocho episodios de House of Guinness fue un gran éxito entre la crítica británica y estadounidense.

La serie esta centrada en la familia de la famosa cerveceria.

House of Guinness , la serie de época de Netflix basado en la famosa familia cervecera irlandesa, regresará para una nueva temporada. Según el portal Variety, Netflix dio luz verde a una segunda temporada de la serie creada por Stephen Knight , cuya producción comenzará a principios de 2027.

Ambientada en la Irlanda de la década de 1860, la primera temporada de House of Guinness se centró en los ambiciosos herederos de la dinastía cervecera tras la muerte de su patriarca, el magnate cervecero Sir Benjamin Guinness , quienes buscaban hacerse con el control y expandir el imperio alcohólico que él había construido.

Inmersa en una tóxica rivalidad entre hermanos y una violenta agitación política, la serie, producida por Kudos (propiedad de Banijay), fue comparada de inmediato con una mezcla entre Succession y Peaky Blinders tras su estreno en septiembre de 2025.

El reparto coral estuvo encabezado por Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn y Fionn O'Shea como la familia Guinness principal, además de James Norton, Niamh McCormack, Jack Gleeson, Seamus O'Hara, Michael McElhatton, David Wilmot, Dervla Kirwan, Danielle Galligan y Ann Skelly .

El éxito de House of Guinness

La primera temporada de ocho episodios de House of Guinness fue un gran éxito entre la crítica británica y estadounidense, que aclamó la serie como una aventura elegante, cruda y entretenida por las calles empedradas del Dublín del siglo XIX (filmada principalmente en Liverpool y Manchester).

Se estrenó con un 89% de aprobación del público en Rotten Tomatoes. Sin embargo, en Irlanda, la serie fue criticada por sus inexactitudes históricas (se presentaba como ficción inspirada en una historia real) y su representación de la política del país tras la hambruna y de los revolucionarios anticoloniales de la época.

En declaraciones al Irish Mirror poco después del estreno de la serie, Knight dijo que planeaba darle a la serie una expansión al estilo de Peaky Blinders.

“Vamos a hacer la segunda, la tercera y la cuarta temporada… vamos a seguir así hasta la década de 1960”, dijo.