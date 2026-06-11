La próxima serie de "Peaky Blinders" confirma nuevas caras para su elenco

La nueva serie mostrará a Duke Shelby siguiendo los pasos de su padre Tommy una década después de la Segunda Guerra Mundial.

La próxima serie secuela de Peaky Blinders , protagonizada por Jamie Bell y Charlie Heaton , está completando su reparto con varias incorporaciones nuevas.

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Conleth Hill , estrella de Game of Thrones , se ha unido al reparto como Clemmy Keeler, patriarca de la familia rival de gánsteres Keeler, quien se enfrentará a los Peaky Blinders en su carrera por reconstruir Birmingham. Cal O'Driscoll (Video Nasty) interpreta a su hijo Aidan Keeler, mientras que Lucie Shorthouse (We Are Lady Parts) se une a la banda de los Peaky Blinders como Kezia Lee. Daniel Monks (All Her Fault) dará vida al inspector Bell.

A ellos se unen Samuel Bottomley (California Schemin), Arturo Muselli (Gomorra) y Eugene Collins (The Bay) como compañeros de los Peaky Blinders, mientras que Ned Dennehy y Packy Lee retomarán sus papeles como Charlie y Johny Dogs, respectivamente.

La nueva serie mostrará a Duke Shelby (interpretado por Bell, quien toma el relevo de Barry Keoghan ) siguiendo los pasos de su padre Tommy una década después de la Segunda Guerra Mundial. Heaton, estrella de Stranger Things, interpreta a su hermanastro Charles Shelby.

Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch y Lucy Karczewski ya habían sido anunciadas como parte del elenco. Sus papeles se mantienen en secreto por el momento.

Actualmente se están preparando dos nuevas temporadas de Peaky Blinders, de seis episodios cada una, que se estrenarán en la BBC y su plataforma de streaming iPlayer en el Reino Unido, y en Netflix en el resto del mundo. El rodaje se está llevando a cabo en los estudios Digbeth Loc. de Birmingham y sus alrededores.

Las fechas de lanzamiento aún no han sido confirmadas públicamente.

Peaky Blinders fue creada y escrita por Steven Knight. Los directores son Mike Barker y Anna Zackrisson, mientras que Tim Whitby es el productor.