La atrapante serie de Disney que se convirtió en una de las más vistas del mundo en el último año + Agregar ámbito en









Una producción llena de misterios logró alcanzar cifras extraordinarias y todavía mantiene su crecimiento a nivel internacional.

La serie es un éxito mundial que no te podes perder. Magnific

Disney + sigue renovando su catálogo con propuestas capaces de captar millones de espectadores en muy poco tiempo. Entre dramas, thrillers y producciones policiales, algunas series y películas logran sobresalir por encima del resto gracias a una sus personajes memorables y sus tramas llenas de suspenso.

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Ese es el caso de una producción que se transformó en uno de los fenómenos televisivos más importantes de los últimos tiempos. Con una historia de desapariciones y recompensas, la serie consiguió ubicarse entre los contenidos más vistos a nivel internacional. De hecho, según los datos difundidos sobre audiencias globales, el proyecto alcanzó 16,4 millones de espectadores en el último año.

Tracker La serie cuenta con una trama llena de suspenso y acción. Gentileza - Disney+ De qué trata Tracker La trama de "Tracker" sigue a Colter Shaw, un especialista en rastreo y supervivencia que recorre distintos puntos de Estados Unidos sobre una casa rodante. Gracias a sus conocimientos, colabora en la búsqueda de personas desaparecidas y ayuda a resolver casos complejos a cambio de dinero.

Shaw no es un investigador tradicional, ya que aplica técnicas de observación, análisis de terreno y supervivencia para encontrar pistas que muchos pasan por alto. Esa capacidad lo vuelve muy solicitado tanto por particulares como por organismos de seguridad. En cada episodio se presenta una misión diferente, ya sea un secuestro o un delito difícil de esclarecer.

Detrás de cada caso aparece una historia más profunda vinculada con el propio pasado del protagonista. Colter no tuvo una vida fácil y de a poco le muestra al espectador los conflictos familiares que marcaron su vida, con viejas heridas, secretos y relaciones difíciles.

Disney+: tráiler de Tracker Embed - Tracker: Buscador de Recompensas | Tráiler oficial | Disney+ Disney+: elenco de Tracker Justin Hartley como Colter Shaw

Prestyn Bates como el joven Colter Shaw

Robin Weigert como Teddi Bruin

Abby McEnany como Velma Bruin

Eric Graise como Bobby Exley

Fiona Rene como Rennie Greene

Chris Lee como Randy

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