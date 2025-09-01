Warwick Davis regresa a Hogwarts: el actor repetirá su papel del profesor Flitwick en la serie de "Harry Potter"

Además del regreso de Davis se anunciaron nuevos miembros del elenco de la futura serie basada en la obra de J.K. Rowling.

Warwick Davis es el primer actor de las películas que repite en la serie.

Warwick Davis ha sido revelado como el primer actor de la franquicia cinematográfica de Harry Potter en repetir su papel en la próxima serie original de HBO .

Davis volverá a interpretar al profesor Filius Flitwick, uno de los personajes que originó en el universo. También interpretó a Griphook, un duende empleado del Banco Mágico Gringotts. En la pantalla chica, Griphook será interpretado por Leigh Gill .

También se anunciaron miembros adicionales del elenco como parte de la celebración de Regreso a Hogwarts el lunes.

Dean fue miembro de la Casa Gryffindor en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería junto a Harry, Hermione y Ron. El mago mestizo pasó muchos años de su vida sin saber que su padre era mago. Fue interpretado en las películas por Alfred Enoch.

El trío principal estará interpretado por Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) y Arabella Stanton (Hermione Granger) en la pantalla chica.

Crabbe y Goyle eran miembros de la Casa Slytherin y siempre acompañaban a Draco Malfoy, cumpliendo sus órdenes. Ambos son magos de sangre pura e hijos de mortífagos. Jamie Waylett y Josh Herdman interpretaron a Crabbe y Goyle, respectivamente, en las películas.

Draco será interpretado en la serie por Lox Pratt.

Embed - Harry Potter on Instagram: "As we return Back to Hogwarts, HBO’s Harry Potter series reveals its newest faces. We are charmed to announce the return of Warwick Davis as Professor Flitwick, and also welcome Elijah Oshin as Dean Thomas, Finn Stephens as Vincent Crabbe, William Nash as Gregory Goyle, Sirine Saba as Professor Pomona Sprout, Richard Durden as Professor Cuthbert Binns, Bríd Brennan as Madam Poppy Pomfrey, and Leigh Gill as Griphook." View this post on Instagram A post shared by Harry Potter (@harrypotter)

Nuevos actores que se suman a la serie de Harry Potter

Sirine Saba como la profesora Pomona Sprout, Richard Durden como el profesor Cuthbert Binns y Bríd Brennan como Madam Poppy Pomfrey.

La profesora Sprout es la jefa del departamento de herbología de Hogwarts. Es famosa por cultivar mandrágoras, la planta chillona cuyos gritos, al madurar, podían ser fatales. Sprout fue miembro de la Casa Hufflepuff cuando era una joven estudiante, y de mayor se convirtió en la jefa de la Casa Hufflepuff. Miriam Margolyes interpretó a Sprout en las películas.

El profesor Binns es un mago que enseñó Historia de la Magia a los estudiantes de Hogwarts. Tras su muerte, su fantasma continuó enseñando. Es famoso por ser el único fantasma que impartió clases en Hogwarts y por su estilo de enseñanza increíblemente aburrido. El personaje de Binns aparece en las novelas de J.K. Rowling, pero no en las películas.

Madam Poppy Pomfrey desempeñó un papel vital en la vida de los estudiantes de Hogwarts como matrona, atendiendo a los enfermos y heridos. Aunque era conocida por su rigor, apoyó a sus alumnos durante los días más oscuros y difíciles de Hogwarts. Gemma Jones interpretó a Madam Pomfrey en las películas.

El reparto inicial incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid. Además, Bertie Carvel interpretará al Ministro de Magia Cornelius Fudge, y Johnny Flynn interpretará al padre de Draco, Lucius Malfoy. Los Dursley, la tía y el tío de Harry, serán interpretados por Bel Powley como Petunia y Daniel Rigby como su esposo Vernon.

La serie, cuyo estreno está previsto para 2027, está basada en los apreciados libros de Rowling, quien ejerce como productora ejecutiva junto con Neil Blair, Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV y David Heyman de Heyday Films. El nuevo proyecto de Harry Potter está escrito por Francesca Gardiner, quien es productora ejecutiva junto con Mark Mylod, director de varios episodios. HBO produce el título original en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television.