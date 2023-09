HBO canceló una de las series más alabadas por la crítica tras solo dos temporadas

De qué trata Lakers: Tiempo de ganar

La serie de HBO está basada en el libro de Jeff Pearlman, Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s. La segunda temporada del programa se centró en el período inmediatamente posterior a las Finales de la NBA de 1980 hasta 1984, que culminó con la primera revancha profesional de las estrellas más grandes de la época: Magic (Quincy Isaiah) y Larry Bird (Sean Patrick Small) de los Boston Celtics.