HBO Max estrena Tiptoe, un thriller británico de los creadores de Dr. Who + Agregar ámbito en









La plataforma tendrá un episodio por semana tras la adquisición de los derechos por parte de Warner Bros. Discovery para su distribución en España.

La historia desarrolla un thriller suburbano que cuestiona distintas certezas presentes en la vida cotidiana.

HBO Max incorporará en julio una nueva producción británica a su catálogo. La plataforma confirmó el estreno de "Tip Toe", una miniserie de cinco episodios escrita por Russell T Davies, reconocido por su trabajo como guionista de "Doctor Who". La nueva ficción llegará al servicio de streaming a partir del 16 de julio

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La producción cuenta con Alan Cumming y David Morrissey como protagonistas. Ambos encabezan un elenco que acompaña una historia de suspenso ambientada en un barrio de Manchester. La miniserie debutó previamente en el Reino Unido. El estreno se produjo el 31 de mayo a través de Channel 4, donde obtuvo una respuesta favorable tanto entre el público como entre la crítica especializada.

La nueva apuesta de HBO Max se suma a la oferta de series británicas disponibles en la plataforma. El formato de cinco capítulos propone una historia cerrada con un estreno semanal.

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De qué trata Tip Toe La trama sigue la vida de Leo y Clive, dos vecinos de la ciudad de Manchester que mantienen una relación de amistad desde hace casi quince años. La convivencia entre ambos comienza a modificarse de manera progresiva. El entorno cambia y la tensión crece a medida que aparecen diferencias cada vez más profundas.

Las conversaciones entre los protagonistas adquieren un tono cada vez más conflictivo. Las palabras pasan a ocupar un lugar central dentro del enfrentamiento. Las opiniones de ambos personajes también atraviesan un proceso de radicalización. Esa transformación provoca que una amistad construida durante años termine convertida en una fuerte enemistad. La producción también incorpora el estilo narrativo característico de Russell T Davies. La serie pone el foco en los prejuicios que vuelven a aparecer dentro de la sociedad. Ese aspecto forma parte del conflicto principal que atraviesan los protagonistas durante la historia. Trailer Tip Toe Embed - Tip Toe | Official Trailer | BINGE Reparto Tip toe Alan Cumming como Leo Struthers

David Morrissey como Clive Goss

Elizabeth Berrington como Stephanie Dale

Pooky Quesnel como Marie Goss

Paul Rhys como Melba

Jackson Connor como George Goss

Iz Hesketh como Zee Malone

Joseph Evans como Saul Goss

Luyanda Unati Lewis-Nyawo como Judy Khumalo

Gabriel Clark como Mikey Driscoll

Shakeel Kimotho como Hanna Ayomide

Ania Marson como Bridget

Charles Humphreys como Olly

Hamza Medley como Kabir Sharma

Dominic Holmes como Regime

Munya Mswaka como Kofi Musah

Jack Barry como Bradley "Tuckshop" Tucker

Tyler Dobbs como Trent

Jake Waring como Alex Badderley

Isaac Turner como Jon

Imran Adams como Kwame Mbusi

Garon Akbar Clark como Vivaan Sharma

George Kent como John

Steven Hillman como Tommo Brookes

Lily Best como Beryl

Alex Baker como Scooter

George Miller como Roddy Boxall

Colin Connor como Connor Brady

Alex Williams como Rajesh

Andy Moss como Eddie

Nathan Lea como Billy Booth

Hassan Maarfi como Hashim Habib

Denise Welch como Diane Vazey

Allie Aylott como Carly

Gbenga Jempeji como Taxi Driver

Jolyon Benson como Frederic Hopper

Kevwe Emefe como Taxi Driver Girlfriend

Kamil Borowski como Michal

Callum Burbidge como Monty

Sonya Nisa como Aayushi

Dale Monie como Craig Calloway

Jackie Love como Miss Dixie

Ashley O'Brien como Security Man

Sophia Smith como Molly

Ole Madden como Tom

Lee Harding como Yan

Clare Calbraith como Maggie Sullivan

Ollie Roddy como Bryce

Charlie Condou como Curtis Baxter

Peter Caulfield como Dave

Deborah Arnott como la madre de Leo

Rory Gallagher como Policeman Pat

Rae O'Brien como Lucille

Callum Mardy como Robin Sparks

Stephen Bailey como Benny

Sharlene Dwyer como Bride

Clarisse Félix como Bar Staff

Kayne Lewis como Security