HBO Max incorporará en julio una nueva producción británica a su catálogo. La plataforma confirmó el estreno de "Tip Toe", una miniserie de cinco episodios escrita por Russell T Davies, reconocido por su trabajo como guionista de "Doctor Who". La nueva ficción llegará al servicio de streaming a partir del 16 de julio
HBO Max estrena Tiptoe, un thriller británico de los creadores de Dr. Who
La plataforma tendrá un episodio por semana tras la adquisición de los derechos por parte de Warner Bros. Discovery para su distribución en España.
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La producción cuenta con Alan Cumming y David Morrissey como protagonistas. Ambos encabezan un elenco que acompaña una historia de suspenso ambientada en un barrio de Manchester. La miniserie debutó previamente en el Reino Unido. El estreno se produjo el 31 de mayo a través de Channel 4, donde obtuvo una respuesta favorable tanto entre el público como entre la crítica especializada.
La nueva apuesta de HBO Max se suma a la oferta de series británicas disponibles en la plataforma. El formato de cinco capítulos propone una historia cerrada con un estreno semanal.
De qué trata Tip Toe
La trama sigue la vida de Leo y Clive, dos vecinos de la ciudad de Manchester que mantienen una relación de amistad desde hace casi quince años. La convivencia entre ambos comienza a modificarse de manera progresiva. El entorno cambia y la tensión crece a medida que aparecen diferencias cada vez más profundas.
Las conversaciones entre los protagonistas adquieren un tono cada vez más conflictivo. Las palabras pasan a ocupar un lugar central dentro del enfrentamiento. Las opiniones de ambos personajes también atraviesan un proceso de radicalización. Esa transformación provoca que una amistad construida durante años termine convertida en una fuerte enemistad.
La producción también incorpora el estilo narrativo característico de Russell T Davies. La serie pone el foco en los prejuicios que vuelven a aparecer dentro de la sociedad. Ese aspecto forma parte del conflicto principal que atraviesan los protagonistas durante la historia.
Trailer Tip Toe
Reparto Tip toe
- Alan Cumming como Leo Struthers
- David Morrissey como Clive Goss
- Elizabeth Berrington como Stephanie Dale
- Pooky Quesnel como Marie Goss
- Paul Rhys como Melba
- Jackson Connor como George Goss
- Iz Hesketh como Zee Malone
- Joseph Evans como Saul Goss
- Luyanda Unati Lewis-Nyawo como Judy Khumalo
- Gabriel Clark como Mikey Driscoll
- Shakeel Kimotho como Hanna Ayomide
- Ania Marson como Bridget
- Charles Humphreys como Olly
- Hamza Medley como Kabir Sharma
- Dominic Holmes como Regime
- Munya Mswaka como Kofi Musah
- Jack Barry como Bradley "Tuckshop" Tucker
- Tyler Dobbs como Trent
- Jake Waring como Alex Badderley
- Isaac Turner como Jon
- Imran Adams como Kwame Mbusi
- Garon Akbar Clark como Vivaan Sharma
- George Kent como John
- Steven Hillman como Tommo Brookes
- Lily Best como Beryl
- Alex Baker como Scooter
- George Miller como Roddy Boxall
- Colin Connor como Connor Brady
- Alex Williams como Rajesh
- Andy Moss como Eddie
- Nathan Lea como Billy Booth
- Hassan Maarfi como Hashim Habib
- Denise Welch como Diane Vazey
- Allie Aylott como Carly
- Gbenga Jempeji como Taxi Driver
- Jolyon Benson como Frederic Hopper
- Kevwe Emefe como Taxi Driver Girlfriend
- Kamil Borowski como Michal
- Callum Burbidge como Monty
- Sonya Nisa como Aayushi
- Dale Monie como Craig Calloway
- Jackie Love como Miss Dixie
- Ashley O'Brien como Security Man
- Sophia Smith como Molly
- Ole Madden como Tom
- Lee Harding como Yan
- Clare Calbraith como Maggie Sullivan
- Ollie Roddy como Bryce
- Charlie Condou como Curtis Baxter
- Peter Caulfield como Dave
- Deborah Arnott como la madre de Leo
- Rory Gallagher como Policeman Pat
- Rae O'Brien como Lucille
- Callum Mardy como Robin Sparks
- Stephen Bailey como Benny
- Sharlene Dwyer como Bride
- Clarisse Félix como Bar Staff
- Kayne Lewis como Security