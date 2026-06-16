HBO Max confirmó la fecha de estreno de la tercera temporada de "Margarita" + Agregar ámbito en









Con la música como uno de los ejes centrales de la producción, Margarita combina canciones originales con clásicos de otras historias de Cris Morena.

La exitosa serie juvenil vuelve para una tercera temporada.

HBO Max confirmó hoy la fecha de estreno de la tercera temporada de su serie Margarita. Creada por Cris Morena, se posiciona como una de las producciones argentinas más relevantes del catálogo de HBO Max, combinando romance, aventura y música en una propuesta que retoma su sello característico.

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Cuándo se estrena la tercera temporada de Margarita La nueva entrega estará disponible a partir del 24 de agosto exclusivamente en HBO Max. El anuncio fue realizado esta mañana en el programa AQN de Luzu TV, con la presencia de Mora Bianchi, Toti Spangenberg y Mateo Belmonte.

Con la música como uno de los ejes centrales de la producción, Margarita combina canciones originales con clásicos de otras historias de Cris Morena que acompañan el desarrollo de la trama y amplían su universo temporada tras temporada.

El elenco está encabezado por Mora Bianchi, junto a Franco Yan, Toti Spangenberg, Isabel Macedo, Mateo Belmonte, Lola Abraldes y Benicio Gravier entre otros, quienes regresan a sus personajes en esta nueva entrega.

De qué trata la segunda temporada de Margarita La segunda parte de la serie retoma la historia de Margarita que, junto a Fach y un grupo de nuevos aliados, lucharán por desenmascarar a Delfina. El relato profundiza los vínculos, los conflictos y las tensiones emocionales de cada personaje, combinando romance, aventura y magia. Con una propuesta de gran escala, la serie continúa expandiendo su universo y desarrollando nuevas tramas.

Embed - EXCLUSIVO! Adelanto de Margarita Temporada 2! Con esta tercera temporada, Margarita continúa expandiendo su universo dentro de HBO Max, sumándose a las dos primeras temporadas completas, que ya se pueden disfrutar completas en la plataforma. Las primeras dos temporada, Margarita: Acústico y Margarita: El Musical se encuentran disponibles en HBO Max.