Las películas policiales continúan siendo una apuesta segura dentro de Prime Video, que encontró uno de sus grandes éxitos recientes con "Juego sucio", una producción que rápidamente escaló posiciones entre los contenidos más elegidos por los suscriptores.
La atrapante película policial de Prime Video que se convirtió en una de las más vistas del año
Un thriller cargado de tensión, persecuciones y planes inesperados volvió a poner a Mark Wahlberg entre los favoritos del catálogo digital.
-
La película de Prime Video que tenés que ver antes que la eliminen: una intensa y prohibida historia de amor
-
La apuesta de Prime Video por Operación Triunfo para 2027
La cinta, protagonizada por Mark Wahlberg, mezcla el universo de los grandes robos, las traiciones y el crimen organizado con un ritmo vertiginoso que mantiene la atención prácticamente durante toda su duración. El proyecto está dirigido por Shane Black, un nombre muy reconocido en Hollywood por trabajos como "Kiss Kiss Bang Bang", "Iron Man 3" y "The Nice Guys".
De qué trata Juego sucio
Está basada en la popular saga literaria "Parker", creada por el escritor Donald E. Westlake bajo el seudónimo de Richard Stark. La historia sigue a Parker, un ladrón profesional meticuloso y estratega, que se embarca en el golpe más importante de su carrera.
Todo parece desarrollarse según lo planeado hasta que un botín inesperado los pone frente a una amenaza mucho mayor: la mafia de Nueva York. A partir de ese momento, el grupo deberá improvisar sobre la marcha y enfrentar una red criminal mucho más poderosa de lo que imaginaban.
Parker no trabaja solo. Lo acompañan Grofield, Zen y otros especialistas que aportan habilidades específicas para ejecutar cada movimiento. La dinámica entre los personajes se convierte en uno de los puntos fuertes de la película, ya que las alianzas cambian constantemente y nadie parece tener todas las cartas sobre la mesa.
A medida que la operación avanza, Parker y su equipo descubren que cada decisión tiene consecuencias inesperadas. Lo que parecía un golpe cuidadosamente planificado empieza a desmoronarse por la aparición de nuevos enemigos, dobles intenciones y secretos que salen a la luz en el momento menos pensado.
Prime Video: tráiler de Juego sucio
Prime Video: elenco de Juego sucio
- Mark Wahlberg
- LaKeith Stanfield
- Rosa Salazar
- Keegan-Michael Key
- Chukwudi Iwuji
- Nat Wolff
- Thomas Jane
- Tony Shalhoub
- Claire Lovering
- Chai Hansen
- Temas
- Prime Video
- Películas