De las mejores en la plataforma: la serie de comedia más irreverente de HBO Max sobre religión + Seguir en









Entre excesos, peleas familiares y fe convertida en negocio, esta serie de HBO Max empuja la comedia hasta un límite incómodo y adictivo.

Un imperio religioso montado como espectáculo: luces, escenografía y carisma al servicio de una comedia que no perdona a nadie. Freepik

El tele-evangelismo se construyó como espectáculo, con predicadores que manejan cámaras, donaciones y rating. Esa mezcla de fe y show inspira a HBO Max para una serie que se burla del poder y la plata: The Righteous Gemstones, una comedia que va al hueso sin pedir permiso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estrenada en 2019 y ambientada en Estados Unidos, la historia sigue a tres generaciones de una familia que predica por TV, reparte caridad y, puertas adentro, se mueve entre caprichos, internas y un hambre de protagonismo que no entra en ningún sermón.

pelicula (1) Una familia que predica ante multitudes y se maneja como una marca: el contraste entre discurso y vida privada sostiene el tono de la serie. HBO Max De qué trata The Righteous Gemstones, la serie furor de HBO Max Creada por Danny McBride, la ficción gira alrededor de los Gemstone, una dinastía religiosa famosa que convirtió la fe en un imperio mediático. Con estadios llenos, merchandising y un despliegue digno de recital, la familia sostiene una imagen impecable frente a su público.

El problema aparece cuando los herederos quieren tomar el control y descubren que conducir la iglesia no es solo pararse frente al micrófono. Ahí explota lo mejor de la comedia: disputas de poder, secretos que se filtran, amistades interesadas y un modo de vivir que cuesta cada vez más justificar.

HBO Max: tráiler de The Righteous Gemstones Embed - The Righteous Gemstones I Trailer Oficial I HBO Latinoamérica HBO Max: elenco de The Righteous Gemstones Danny McBride

Adam Devine

John Goodman

Edi Patterson

Cassidy Freeman

Tim Baltz

Tony Cavalero