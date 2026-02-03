De las mejores en la plataforma: la serie de comedia más irreverente de HBO Max sobre religión

El tele-evangelismo se construyó como espectáculo, con predicadores que manejan cámaras, donaciones y rating. Esa mezcla de fe y show inspira a HBO Max para una serie que se burla del poder y la plata: The Righteous Gemstones, una comedia que va al hueso sin pedir permiso.
Estrenada en 2019 y ambientada en Estados Unidos, la historia sigue a tres generaciones de una familia que predica por TV, reparte caridad y, puertas adentro, se mueve entre caprichos, internas y un hambre de protagonismo que no entra en ningún sermón.
De qué trata The Righteous Gemstones, la serie furor de HBO Max
Creada por Danny McBride, la ficción gira alrededor de los Gemstone, una dinastía religiosa famosa que convirtió la fe en un imperio mediático. Con estadios llenos, merchandising y un despliegue digno de recital, la familia sostiene una imagen impecable frente a su público.
El problema aparece cuando los herederos quieren tomar el control y descubren que conducir la iglesia no es solo pararse frente al micrófono. Ahí explota lo mejor de la comedia: disputas de poder, secretos que se filtran, amistades interesadas y un modo de vivir que cuesta cada vez más justificar.
HBO Max: tráiler de The Righteous Gemstones
HBO Max: elenco de The Righteous Gemstones
Danny McBride
Adam Devine
John Goodman
Edi Patterson
Cassidy Freeman
Tim Baltz
Tony Cavalero
