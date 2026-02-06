"Rooster", la nueva serie de comedia protagonizada por Steve Carell confirmó su fecha de estreno en HBO Max + Seguir en









La serie creada por Bill Lawrence y Matt Tarses además esta protagonizada por Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley y Lauren Tsai.

Steve Carell protagoniza la nueva comedia de HBO.

HBO Max confirmó la fecha de estreno de su nueva serie original de comedia, Rooster, para el domingo 8 de marzo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con lanzamientos semanales a las 23 hs, la serie contará con 10 episodios y estará disponible en el canal HBO y para streaming a través de HBO Max.

Protagonizada por Steve Carell, Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley, Lauren Tsai y más.

De qué trata Rooster Ambientada en un campus universitario, Rooster se centra en la complicada relación de un autor (Carell) con su hija (Charly Clive). El tráiler profundiza más en los detalles, mostrando a Carell, a quien los estudiantes llaman Rooster por el personaje principal de sus exitosos libros, visitar a su hija para intentar ayudarla con sus problemas de pareja. Resulta que su esposo (Phil Dunster) la dejó por una estudiante de posgrado (Lauren Tsai).

Rooster _ Tráiler Oficial _ HBO Max Del estudio Warner Bros. Television, la nueva serie está liderada por los co-showrunners y productores ejecutivos Bill Lawrence y Matt Tarses, y cuenta además con Jeff Ingold y Liza Katzer por Doozer, así como Jonathan Krisel, Barbie Adler, Annie Mebane, David Stassen, Anthony King, David Hyman y Steve Carell en la producción ejecutiva.

Rooster llegará a HBO y HBO Max el domingo 8 de marzo a las 23hs.