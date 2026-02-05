Sharon Stone protagoniza un nuevo adelanto de la nueva temporada de "Euphoria" antes de su regreso a HBO + Seguir en









La serie se ha consolidado como un fenómeno cultural global y como uno de los títulos más vistos en la historia de HBO, acumulando 25 nominaciones y nueve premios Emmy en sus dos primeras temporadas.

Stone se une a la exitosa serie de HBO y HBO Max.

Cada vez falta menos para el regreso de Euphoria a HBO y HBO Max y en una nueva foto de la tercera temporada se conoció el primer vistazo oficial a Sharon Stone como parte del elenco.

El elenco principal incluye a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace.

Stone, nueva en el elenco de Euphoria, aparece con un atuendo profesional completamente negro, sentada en un escritorio y sonriendo con sorna a alguien fuera de cámara. Tiene un bolígrafo en la mano, unas gafas, un bol con el almuerzo y una laptop abierta frente a ella. La icónica torre de agua de Warner Bros. se ve a través de la ventana que hay detrás de ella, lo que deja claro que está en el estudio y trabajando en la industria del entretenimiento.

She runs the show. #Euphoria — euphoria (@euphoriaHBO) February 5, 2026 El casting de Stone se anunció en febrero de 2025. "Hay pocas cosas más emocionantes que trabajar con este equipo de talentos fascinantes", declaró la actriz. "Desde la genialidad de Sam Levinson hasta la sofisticación de este elenco profundamente conmovedor y un equipo tan unido. Me siento honrada de ser Euphoric".

Cómo será la tercera temporada de Euphoria Con ocho episodios inéditos, que se lanzarán semanalmente, la nueva temporada sigue al grupo de amigos de la infancia mientras enfrentan cuestiones profundas sobre la fe, la redención y la naturaleza del mal.

Regresan para los nuevos episodios Colman Domingo, Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin Bonez Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner y Marsha Gambles. Entre los nuevos integrantes del elenco: Stone, Rosalía, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Christopher Ammanuel, Christopher Grove, Colleen Camp, Darrell Britt-Gibson, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, James Landry Hébert, Jeff Wahlberg, Jessica Blair Herman, Justin Sintic, Kadeem Hardison, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Meredith Mickelson, Natasha Lyonne, Priscilla Delgado, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell, Smilez, Trisha Paytas, Tyler Lawrence Gray y Vinnie Hacker. La tercera temporada de Euphoria se estrena el domingo 12 de abril, a las 23:00h, en HBO y HBO Max.

