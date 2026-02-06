Los primeros capítulos de la serie "Heated Rivalry" ya están disponibles en HBO Max + Seguir en









La serie está protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie, y está basada en la aclamada saga literaria Game Changers, de la autora Rachel Reid.

Los primeros tres capítulos de las serie ya están disponibles.

Los primeros tres episodios de la exitosa serie original de Crave, Más que Rivales (Heated Rivalry), ya están disponibles en HBO Max en México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y el Caribe, entre otros países de Latinoamérica. En Brasil, el estreno de los primeros tres episodios será el 13 de febrero y los siguientes tres el 20 de febrero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La serie está protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie, y está basada en la aclamada saga literaria Game Changers, de la autora Rachel Reid. Más que Rivales (Heated Rivalry) es un drama romántico creado por el multipremiado escritor, director y productor canadiense Jacob Tierney (Letterkenny, Shoresy).

La temporada completa consta de seis episodios. Los primeros tres ya están disponibles, mientras que los últimos tres episodios se estrenarán el 13 de febrero en HBO Max.

De qué trata Más que Rivales (Heated Rivalry) La serie sigue la historia de los jugadores rivales de hockey Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie). Ambos son dos de las mayores estrellas de la Major League Hockey, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción intensa que ninguno de los dos logra comprender por completo.

Lo que comienza como un romance secreto entre dos jóvenes novatos se transforma en una historia que se desarrolla a lo largo de varios años, marcada por el amor, la negación y el autodescubrimiento. Durante ocho años, Shane e Ilya persiguen la gloria sobre el hielo mientras enfrentan el desafío de aceptar sus sentimientos fuera de él. Divididos entre el deporte que define sus vidas y un amor imposible de ignorar, deberán decidir si en su mundo ferozmente competitivo hay espacio para algo tan frágil —y tan poderoso— como el amor verdadero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StreamMaxLA/status/2008916351566397459?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2008916351566397459%7Ctwgr%5E5150249312c3af84c3b1f10a6105fca72aa47594%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fambito.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17704056967866866&partner=&hide_thread=false ¿Escuché que por aquí les gusta el hockey? #HeatedRivalry llega en febrero a HBO Max. pic.twitter.com/MA2qh8jiJp — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) January 7, 2026 La serie también cuenta con las actuaciones de François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse y Ksenia Daniela Kharlamova. Producida por Accent Aigu Entertainment en asociación con Crave de Bell Media, Más que Rivales (Heated Rivalry) es distribuida internacionalmente por Sphere Abacus.