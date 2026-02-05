"El Caballero de los Siete Reinos" cambia su día de estreno en HBO Max: cuándo sale el nuevo capítulo

El spin-off de “Game of Thrones” viene acumulando buenas repercusiones tras sus tres primeros episodios, cuál es la razón del cambio de fecha.

HBO Max sigue apostando por el universo de Game of Thrones con el lanzamiento de El Caballero de los Siete Reinos ( A Knight of the Seven Kingdoms ) , la nueva producción que expande la mitología creada por George R.R. Martin .

Tras un inicio que capturó la atención de la audiencia global, la serie ya cuenta con sus tres primeros episodios disponibles en la plataforma y se prepara para el estreno de su cuarto capítulo el cuál tendrá un cambio de día.

Esta ficción se posiciona como el segundo spin-off oficial de la franquicia, sumándose al éxito de House of the Dragon . A diferencia de su predecesora, que se centra en las disputas internas de la Casa Targaryen, esta historia se basa en las novelas cortas conocidas como los "Cuentos de Dunk y Egg" .

Un siglo antes de los acontecimientos de Game of Thrones, dos héroes improbables recorren Westeros…un joven caballero valiente pero ingenuo, Ser Duncan el Alto ( Peter Claffey ), y su diminuto escudero, Egg ( Dexter Sol Ansell ). Ambientada en una época en la que la línea Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y la memoria del último dragón todavía no se ha desvanecido, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas esperan a estos improbables e incomparables amigos.

La producción busca ofrecer un tono más íntimo y aventurero, alejándose momentáneamente de las grandes batallas a escala épica para centrarse en el desarrollo de sus protagonistas y la exploración del reino bajo una luz diferente.

Cuándo se estrena El Caballero de los Siete Reinos, capítulo 4

Para su estreno, la plataforma de streaming lanzó en simultáneo el primer episodio a las 22 (ET) por lo que en la Argentina estuvo disponible desde las 0 horas (es decir, en la madrugada del lunes 19 de enero).

Para el segundo episodio, HBO Max decidió adelantar 1 minuto su estreno, para que se mantenga dentro del mismo domingo: de esta manera, estuvo disponible desde las 23.59 horas de la Argentina.

Para su tercera entrega, la plataforma vuelve a su idea original y el capítulo estará listo para su reproducción desde las 0 horas del lunes 2 de febrero.

Ahora, HBO Max vuelve a cambiar para el cuarto, pero de día: se estrenará este viernes 6 de febrero a la madrugada. Esta decisión de la plataforma responde a que el domingo es el Super Bowl.