El detalle en Harry Potter que predijo a Robert Pattinson como el nuevo James Bond + Agregar ámbito en









La confirmación del actor como el próximo 007 reavivó un guiño oculto en su paso por el mundo mágico que los seguidores notaron de inmediato.

La noticia de su llegada al servicio secreto volvió a poner bajo la lupa un detalle de su historia en la franquicia mágica más famosa del mundo.

La confirmación oficial de Robert Pattinson como el nuevo James Bond trajo consigo un hallazgo curioso que los fans asociaron rápido con su etapa en Harry Potter, donde un paralelismo oculto conecta su pasado en el mundo mágico con su desembarco como el próximo 007. Esa coincidencia cobró fuerza apenas se supo que el actor encabezará la nueva etapa de la franquicia bajo el mando de Denis Villeneuve.

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Dentro del universo creado por J.K. Rowling existe un elemento concreto que funciona como anticipo de este giro en la carrera de Pattinson, un detalle que adquirió sentido recién cuando se anunció su nuevo rol. Entre quienes siguen ambas historias, el cruce despertó lecturas ingeniosas sobre el camino que llevó al actor hasta el servicio secreto.

Robert Pattinson, el nuevo James Bond La llegada de Pattinson marca el inicio de una nueva etapa después del ciclo de Daniel Craig, que se extendió durante cinco películas desde Casino Royale hasta Sin tiempo para morir. El estudio confirmó al actor con Denis Villeneuve como director y Stephen Knight en el guión, y ambos celebraron el desafío de volver a trabajar juntos luego de haber coincidido en Dune: Parte 3.

El anuncio llega además en medio de un recorrido de enorme exposición comercial para Pattinson en la industria del cine, impulsado por títulos como The Drama junto a Zendaya, el thriller Primetime y su participación en La Odisea. A esa racha se suma el estreno previsto de Dune: Parte 3 en diciembre, un panorama que consolida su peso en la cartelera actual justo cuando asume uno de los papeles más emblemáticos del cine popular.

Robert Pattinson y el número 7 en Harry Potter Entre los seguidores de la saga mágica llamó la atención el vínculo numérico entre su anterior papel emblemático y el código del agente secreto. Durante su etapa como Cedric Diggory en Harry Potter, el personaje lucía el dorsal número 07 en su indumentaria de Quidditch para Hufflepuff.

La coincidencia cobra mayor gracia al observar que bastaría sumar un cero a la izquierda para pasar del 07 de Diggory al 007 de James Bond. A esa curiosidad se suma otro guiño estadístico, ya que Pattinson pasa a ser el séptimo actor en encarnar oficialmente al espía en la gran pantalla.