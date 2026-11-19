El actor de 66 años participó en series como "Days of Our Lives", "JAG", "Will & Grace", "Friends", "CSI: Crime Scene Investigation" y "Curb Your Enthusiasm".

Larry Poindexter , actor reconocido por sus papeles en la película S.W.A.T. y las series Days of Our Lives y JAG , murió a los 66 años.

Poindexter falleció en el hospital el miércoles 18 de noviembre, días después de haber sido atropellado por un coche mientras cruzaba la calle en el barrio de Studio City de Los Ángeles el viernes 14 de noviembre, según informó el portal Deadline.

Según informó el medio, falleció repentinamente el miércoles por la mañana, antes de la operación a la que tenía programada para ese mismo día debido a unas costillas rotas.

Poindexter nació en Dallas, hijo de HR Poindexter, diseñador de iluminación y escenografía ganador del premio Tony, y de Sue Ann Erdman, cantante de ópera, según su sitio web. Se crió en la ciudad de Nueva York y Los Ángeles, e hizo su debut profesional en el escenario de los Dallas Summer Musicals, donde sus padres se conocieron.

Según informó Entertainment Weekly, recibió su primer crédito televisivo en 1982 por un episodio de A New Day in Eden , y su primer proyecto como actor en la pantalla, la película para televisión Thursday's Child , en la que apareció junto a Rob Lowe , llegó un año después.

Según informó EW, en 1984 participó en ocho episodios de Days of Our Lives, antes de tener una participación de 23 episodios en Santa Barbara en 1986.

Interpretó al abogado Dalton Lowne en JAG de 1997 a 1998, al Dr. Asher Thomas en General Hospital en 2005 y regresó a Days of Our Lives en la década de 2010 como el Padre Louis. También participó en Will & Grace, Friends, CSI: Crime Scene Investigation y Curb Your Enthusiasm a lo largo de su carrera.

Poindexter fue posiblemente más conocido por su papel en el thriller de acción y crimen S.W.A.T. de 2003, donde coprotagonizó junto a Samuel L. Jackson y Colin Farrell, así como por la serie homónima de 2017, y también apareció junto a Zac Efron en 17 Again.