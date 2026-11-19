Murió Rubén "King" Alfano, histórico guitarrista de Memphis La Blusera + Agregar ámbito en









La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en redes sociales, donde destacaron que Alfano falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, a los 69 años.

Alfano tenía 69 años.

El mundo del blues y la música argentina en general atraviesa un momento de luto tras la muerte de Rubén “King” Alfano, histórico guitarrista de Memphis La Blusera.

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La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en redes sociales, donde destacaron que Alfano falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, a los 69 años.

"Como muchos ya saben, en el día de hoy nos dejó nuestro amado Rubén "King" Alfano. Estuvo en paz y acompañado de su familia y amigos. El dolor es muy grande, pero queremos tenerlo presente y recordarlo de la mejor manera. Les agradecemos de corazón por el apoyo y por todas las expresiones de cariño que estamos recibiendo que son una caricia en este momento", escribieron desde sus redes sociales.

View this post on Instagram Rubén "King" Alfano, una carrera marcada por el blues y Memphis La Blusera Alfano fue guitarrista rítmico de Memphis La Blusera y grabó cinco discos de estudio fundamentales para el género: Alma Bajo La Lluvia, Medias Negras, Tonto Rompecabezas, Memphis La Blusera y Nunca Tuve Tanto Blues. Además, participó del disco en vivo Memphis En Vivo, registrado en el Teatro Gran Rex, que alcanzó el triple platino y consolidó a la banda como la más popular del blues en castellano.

El músico compartió escenario con figuras internacionales como B.B. King, Chuck Berry, Albert King, Taj Mahal, Koko Taylor, Hubert Sumlin, Junior Wells y Kenny Neal, en festivales organizados por el sello estadounidense Alligator Records.

La muerte de Alfano se suma a las de Adrián Otero y Emilio Villanueva, quienes junto a Daniel “Ruso” Beiserman formaron el trío clásico de Memphis La Blusera. Otero, voz y líder de la banda, falleció en 2012 en un accidente de tránsito; Villanueva, el “saxo de La Paternal”, murió cinco meses después por una descompensación cardíaca. En 2022 también se fue el pianista Gustavo Villegas, otro integrante clave de los primeros años del grupo.

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