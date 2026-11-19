The Beatles lanzó un nuevo videoclip de "In My Life" protagonizado por Owen Cooper de la serie "Adolescencia" + Agregar ámbito en









Jessica Swale e Irina Alexiu dirigieron el video, que se estrenó esta mañana en la página de YouTube de la banda.

Owen Cooper protagoniza el nuevo videoclipl.

El sencillo de The Beatles "In My Life" tiene un nuevo videoclip como parte del lanzamiento de Apple Corps para la reedición del álbum Rubber Soul en 2026, el mismo está protagonizado por Owen Cooper, la estrella revelación de la serie Adolescencia.

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Jessica Swale e Irina Alexiu dirigieron el video, que se estrenó esta mañana en la página de YouTube de The Beatles.

La sinopsis del cortometraje dice: Ambientado en la ciudad natal de los Beatles, el vídeo narra una conmovedora historia de amor, familia y recuerdos. Comenzando con un encuentro casual en un parque de Liverpool en la década de 1940, el vídeo sigue el viaje de un preciado ukelele que da inicio a una relación, crea un vínculo duradero entre madre e hijo e inspira un amor por la música que se transmite de generación en generación. Desde el Liverpool de la posguerra, pasando por los vibrantes años sesenta, hasta la actualidad, la historia demuestra el poder perdurable de la música para conectar a las personas.

Cómo es el nuevo videoclip de "In My Life" El vídeo muestra lugares emblemáticos de Liverpool, como las orillas del río Mersey, el Royal Liver Building, la Catedral Anglicana, el Royal Albert Dock y Strawberry Fields. Apple Corps está intensificando sus actividades en Liverpool mientras se prepara para lanzar The Beatles Story in Liverpool, una nueva experiencia de 9.300 metros cuadrados dedicada a los Fab Four, ubicada en el antiguo mercado de St John's. La inauguración está prevista para 2028.

En 2028, Sam Mendes también estrenará su tetralogía cinematográfica The Beatles: A Four Film Cinematic Event. Las películas estarán protagonizada por Joseph Quinn como George Harrison, Paul Mescal como Paul McCartney, Barry Keoghan como Ringo Starr y Harris Dickinson como John Lennon. Se trata, esencialmente, de cuatro películas biográficas independientes sobre el icónico cuarteto británico.