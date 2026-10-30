HBO reveló novedades sobre el elenco de la serie de Harry Potter + Agregar ámbito en









Los nuevos nombres se unen a la serie protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

La serie llega a HBO y HBO el 25 de diciembre.

HBO anunció nuevos talentos que darán vida a personajes memorables de Hogwarts en su serie original Harry Potter y la Piedra Filosofal.

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Leo Bill asumirá el papel de Nick Casi Decapitado; Andrew Brooke será el Barón Sanguinario; Laura Smyth y Daniel Fearn interpretarán a La Dama Gorda y al Fraile Gordo, respectivamente, mientras que David Threlfall será la voz del Sombrero Seleccionador. La serie original de HBO se estrenará el 25 de diciembre en HBO Max.

Five new cast members have been announced for HBO’s ‘HARRY POTTER’ series:



• Leo Bill as Nearly Headless Nick

• David Threlfall as The Sorting Hat

• Laura Smyth as The Fat Lady

• Andrew Brooke as The Bloody Baron

• Daniel Fearn as The Fat Friar



Premieres December 25 on HBO… pic.twitter.com/Kcjsoskfrn — Pop Base (@PopBase) October 30, 2026 De qué trata la primera temporada de Harry Potter No hay nada especial en Harry Potter, o al menos eso es lo que siempre dice su tía Petunia. En su cumpleaños número 11, una carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre las puertas a un mundo oculto lleno de diversión, amistad y magia. Pero, junto con esta nueva aventura, también llegan grandes peligros, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un poderoso enemigo de su pasado.

El grupo se une al elenco ya anunciado de la superproducción, protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. El estelar equipo también incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid, entre otros grandes nombres.

Basada en la aclamada serie de libros de J.K. Rowling, la producción cuenta con guion y producción ejecutiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod se desempeña como productor ejecutivo y dirigirá varios episodios para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La producción ejecutiva también incluye a J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, además de David Heyman, de Heyday Films.