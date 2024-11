HBO y Max adelantaron sus series para 2025: "Welcome to Derry", "A Knight of the Seven Kingdoms" y más







"The Righteous Gemstones", "The Last of Us", "And Just Like That", "The Rehearsal", "Hacks", "The Gilded Age" y "Peacemaker", son algunas series que vuelven con nuevas temporadas.

Llega una nueva precuela de Game of Thrones.

HBO y Max presentaron los primeros adelantos de sus series más esperadas. Desde la tercera temporada de The White Lotus a la precuela de It, Welcome to Derry de los hermanos Muschietti y basada en la obra de Stephen King.

Además de las series antes mencionadas, el público puede esperar nuevas temporadas para The Righteous Gemstones, The Last of Us, And Just Like That, The Rehearsal, Hacks, The Gilded Age y Peacemaker. También hubo un vistazo al proyecto aún sin título de Rachel Sennott, sobre un grupo de amigos codependientes similar al éxito Girls de Lena Dunham, protagonizado, escrito y producido ejecutivamente por la estrella de Bottoms.

Los estrenos más esperados de HBO y Max en 2025 En el avance, se ofrece a los espectadores una incursión en la nueva ubicación de la temporada 3 de The White Lotus, ya que la favorita de los premios de Mike White se dirige a Tailandia. El programa adelanta un regreso tanto nuevo como conocido, con las estrellas Walton Goggins (también en Gemstones ), Carrie Coon, Leslie Bibb, Michelle Monaghan, Parker Posey, Lisa de Blackpink y la veterana Natasha Rothwell, que repite su papel nominado al Emmy como Belinda de la temporada 1.

Mientras tanto, Welcome to Derry, que reúne a gran parte del equipo creativo detrás de la película doble de Warner Bros., marca el regreso del espeluznante payaso demoníaco de Bill Skarsgård. El actor también es productor ejecutivo además de protagonizar, y el elenco lo completan Rudy Mancuso, así como Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar y Stephen Rider, junto con Alixandra Fuchs, Kimberly Guerrero, Dorian Grey, Joshua Odjick, Thomas Mitchell, BJ Harrison, Shane Marriott, Chad Rook y Morningstar Angeline, que apareceran de forma recurrente.

Otros programas que se pueden esperar: el thriller ambientado en 1970 de J.J. Abrams, Duster, el drama médico moderno The Pitt, la comedia de media hora de Tim Robinson, The Chair Company, la precuela de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, y la serie limitada protagonizada por Mark Ruffalo, Task. Estrenos de Max 2025.mp4