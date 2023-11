"Hitler, un pecado colectivo", una inquietante obra literaria sobre teorías antisemitas

A lo largo de las casi 600 páginas, divididas en dos partes con un total de 57 capítulos, el autor, que también es un gestor público con amplísima trayectoria en diversos roles del Estado nacional y provincial, apeló a cuatro personajes bien diferenciados para desarrollar una su crítica a la matanza nazi.

Esta obra se altera de sección a sección, con las historias noveladas de Benjamín Villegas, un abogado tucumano; Franz Ritter, un joven oficial nazi con dilemas morales; la sobreviviente de Auschwitz Bertha Krautmann, y un periodista estadounidense Robert Levingstone.

A 40 años del regreso de la democracia en Argentina, y en momentos donde insípidamente se pone en debate la cifra de desaparecidos, leer “Hitler, un pecado colectivo” pone en relieve la necesidad de erigir en alto los irrenunciables repudios a los genocidios de la historia y el sostenimiento de los reclamos de Memoria, Verdad y Justicia.

“La amnesia colectiva deliberada y consensuada nos ha llevado una y otra vez a minimizar responsabilidad en pos de salvaguardar la propia integridad, justificando y relativizando peligrosamente la gravedad de nuestras conductas más aberrantes. En un mundo hipercomunicado, Sisto Terán nos alerta sobre el peligro latente de la manipulación informativa y la propaganda”, remarcó Griet.

Periodista: ¿Qué va a encontrar el lector cuando lea la novela?

Sisto Terán Nougués: Entretenimiento, Historia y Reflexión. El primer objetivo de una novela es siempre entretener y mantener al lector en la intriga y la necesidad de saber cómo se desarrolla la trama. Creo que el libro satisface ampliamente este primer requerimiento. En segundo lugar, el amante de la Historia encontrará fascinante las descripciones de hechos y personajes históricos reales ( Hitler narrado en primera persona desde su apogeo hasta su ocaso es todo un desafío ) que lo llevarán al epicentro mismo de los más formidables acontecimientos bélicos de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, toda la novela es una invitación permanente a reflexionar sobre las raíces mismas del Mal, esa abstracción difusa que se transforma en realidad concreta dejando una estela de cadáveres insepultos. La mayoría de las veces el Mal no es una irrupción espontánea, ni la obra de un individuo aislado, generalmente hay una sociedad cuyos gérmenes filosóficos y jurídicos van creando las condiciones para el advenimiento del Monstruo. De todo corazón deseo que quien lea mi libro disfrute mucho la historia ficcional con su condimento de intriga y aventura, se admire por la magnitud del acontecer histórico que supera por lejos con su realismo impactante cualquier arrebato de la Ficción, y finalmente quisiera que su intelecto y el libre discurrir de su pensamiento le lleve a entender que el Odio no puede ser jamás el motor del accionar de una sociedad.

Periodista: ¿Qué lo motivó a escribirla?

Sisto Terán Nougués: El 23 de marzo de 1976, en Tucumán, ingresé a la Facultad de Derecho y egresé con el título de abogado el 16 de septiembre de 1979. Mi formación profesional transcurrió en pleno proceso militar, en su período más duro y en la geografía más castigada. Soldados, armas en las calles, nocturnos ruidos de disparos, gente que desaparecía y el fatídico latiguillo “algo habrán hecho” o en “algo estarían metidos” generó en una sociedad dispuesta a consentir y callar todo en aras de un orden establecido a punta de pistola. Por otra parte mi sagrado respeto por la Persona individual y la comprensión cabal de que nuestra efímera existencia es valiosa y debe ser preservada a ultranza me conducían una y otra vez a descifrar la barbarie de aquellas comunidades que no vacilaron en exterminar a buena parte de sus miembros por razones fundadas en las ideas, la raza, la religión o la codicia. Cientos de libros leídos fueron ejerciendo presión en mi alma hasta hacerse letra escrita que procuró escribir una plegaria por el espíritu de todos aquellos que sufrieron en carne propia las nefastas consecuencias de la brutalidad humana. Y así fue escribiéndose una novela con pincelazos autobiográficos, un poco de ficción, un mucho de realidad y un persistente martilleo de conceptos que nos advierten una y otra vez que las ideas son capaces de matar cuando escenifican el Odio en cualesquiera de sus expresiones. Cuando veo hoy gente que con una banalidad inconcebible cuestionan números de una matanza no puedo dejar de horrorizarme. Las personas no son números!!! Cada uno de nosotros es único e irrepetible, y es por eso que el daño que se inflige a un solo ser humano no tiene unidad de medida. Si no entendemos que la historia se debe aprender y releer para impedir el olvido, corremos serios riesgos de verla repetida y sangrienta. Como amante del Derecho, como Político, como Escritor y como Pensador anhelaba poder algún día escribir en forma novelada un texto que combinara todas estas vivencias e inquietudes que me agitan desde hace tanto tiempo y la llegada de los profetas del Odio con su maldita Grieta hizo aún más acuciante el ansia por expresarme y hacer palabra escrita mi pensamiento esencial.

Periodista: ¿Qué repercusión espera que tenga la obra?

Sisto Terán Nougués: Cuando uno escribe uno nunca piensa en la repercusión de lo escrito. Escribe porque es una necesidad imperativa de un alma que necesita comunicar su pensamiento. El tema de mi novela, si bien basada en hechos históricos pasados, cobra en la actualidad, al conjuro del reinado omnipotente de las redes sociales y su mensaje de odio con ropajes de lenguaje chabacano, una dimensión diferente que a mi juicio hace de esta temática algo muy pero muy contemporáneo. Me gustaría entonces que la lectura y comprensión de esta novela sea un pequeño aporte constructivo para desandar el camino del rencor y la agresión a quien piensa diferente y comenzar a dar pasos en dirección al respeto al prójimo, la valoración de la vida humana y todos sus inalienables derechos, la empatía por el otro y una indispensable Unidad Nacional que entierre de una vez y para siempre la prédica de los odiadores seriales. Si consigo que un solo lector comprenda la premisa y la profetice en su entorno, será la repercusión más preciada que pueda haber conseguido plasmar en mi vida personal.

Biografía de Sisto Terán Nougués

Nació en Tucumán el 17 de marzo de 1960, es abogado, político y escritor. Durante muchos años escribió artículos en los diarios La Prensa, de Buenos Aires, La Capital, de Rosario, y La Gaceta, de Tucumán.

En 1999 publicó su primer libro “Cartas a mi hijo que está por nacer”, una colección de cartas dirigidas a sus futuras hijas, abordando diversos tópicos como religión, amistad, amor y filosofía.

Su segundo libro “Yo no creo en la muerte… y usted?” es una colección de cuentos cortos sobre distintos episodios de contacto que el autor tuvo a lo largo de su vida con el fenómeno del fin de la existencia humana.

Finalmente, la tercera obra “Camino de Santiago” es una novela filosófica en la cual el autor desgrana sus visiones filosóficas mientras nos cuenta de sus viajes mientras peregrinaba hacia Santiago de Compostela.

“Hitler, un pecado Colectivo” es su cuarto libro, recientemente editado, y a la venta en Librería Hernández, ubicada en Avenida Corrientes 1436 (CABA) y próximamente en El Ateneo. La primera edición consta de 500 ejemplares impresos en Altuna Impresores.