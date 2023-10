Hollywood, abusos, descontrol y fragilidades en "Proyecto Garland"

(Por Pedro Fernández Mouján).- Marina Munilla es la actriz, Gerardo Grillea el director y ambos comparten la dramaturgia de "Proyecto Garland", obra que se sumerge en la atribulada, doliente y expansiva vida de la gran Judy Garland, fenómeno actoral de Hollywood desde niña, y que se puede ver los domingos a las 20 en No Avestruz (Humboldt 1857) del barrio de Palermo.

En "Proyecto Garland", Munilla y Grillea escogen una particular puesta con canciones propias que presenta a Judy, en Londres en el final de sus días, en los que vuelve a estar acosada no por los productores de Hollywood y por sus padres sino ahora por los médicos, los fármacos, su amante y los contratos, y que es visitada por los recuerdos del pasado, que parecen no haberla dejado de acechar.