"House of the Dragon" es el estreno con mayor audiencia global en Max

La serie dramática original de HBO , House of the Dragon , registró cifras récord de audiencia durante el fin de semana en Max y llevó a la plataforma a su mayor audiencia en un solo día hasta la fecha.

El estreno de la segunda temporada de House of the Dragon atrajo a 7.8 millones de espectadores en Estados Unidos . El estreno de la primera temporada atrajo a 10 millones de espectadores durante un tiempo similar. Ese episodio tuvo la mayor audiencia para cualquier serie nueva en la historia de HBO, con todos los episodios promediando finalmente 29 millones de espectadores en todas las plataformas.

Por su parte en Europa, House of the Dragon logra el mayor estreno para una segunda temporada en los servicios de streaming de WBD.

El estreno de la segunda temporada de House of the Dragon fue el episodio más comentado de cualquier serie original en las redes sociales desde el lanzamiento de Max.

De qué trata House of the Dragon

House of the Dragon sucede unos 200 años antes de los eventos en “Game of Thrones”, cuenta la historia de la Casa Targaryen.

En esta segunda temporada, tras la coronación del rey Aegon II y la muerte del hijo de la reina Rhaenyra, la Casa Targaryen se divide en dos. En Kings Landing, Aegon II gobierna desde el Trono de Hierro, apoyado por Alicent y el Consejo Verde, bajo la protección del dragón más grande de Westeros. Desde el exilio en Dragonstone la Reina Rhaenyra y su Consejo Negro consideran su próximo paso. La guerra civil se avecina mientras ambos bandos buscan el apoyo de las grandes casas de Westeros y, en última instancia, acumulan ejércitos... y dragones.

El elenco de esta segunda temporada incluye a Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans. También regresan a esta temporada los actores Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham.

Para esta nueva temporada se han unido los actores: Clinton Liberty (Addam of Hull), Jamie Kenna (Ser Alfred Broome), Kieran Bew (Hugh), Tom Bennett (Ulf), Tom Taylor (Lord Cregan Stark), Vincent Regan (Ser Rickard Thorne), Abubakar Salim (Alyn of Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower) y Simon Russell Beale (Ser Simon Strong).

Basada en “Fuego y sangre” de George R.R. Martin, Martin es co-creador y productor ejecutivo junto con Ryan Condal, quien también es showrunner. Los productores ejecutivos de esta nueva temporada son Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere y Vince Gerardis.

Cada domingo llega un episodio nuevo de House of the Dragon y ya puedes ver toda la primera temporada, así como las ocho temporadas de Game of Thrones en Max.