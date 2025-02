"Hurry Up Tomorrow", la película de The Weeknd y Jenna Ortega, presentó su tráiler

The Weeknd llega a la pantalla grande, con Hurry Up Tomorrow , un thriller psicológico dirigido por Trey Edward Shults .

“Es sobre un artista que está al borde de una crisis emocional”, explicó el director Trey Edward Shults en una entrevista con Entertainment Weekly. “Conoce a esta mujer y juntos emprenden una travesía. Es una mezcla entre thriller psicológico y drama. Sinceramente, nunca he visto una película como esta”.

El personaje de Jenna Ortega, Anima, parece ser una manifestación de un lado oculto del protagonista. “Ella es una versión de Abel que el personaje de The Weeknd no muestra con frecuencia”, dijo la actriz en conversación con la revista.

Por otro lado, Barry Keoghan interpreta a Lee, el manager del personaje de The Weeknd, quien, según Shults, “tiene una relación con Abel basada en el afecto, pero también podría esconder intenciones más oscuras”.

Con los primeros segundos del tráiler, Hurry Up Tomorrow establece una atmósfera inquietante y perturbadora. La secuencia inicial muestra una ciudad al revés, seguida de una imagen de The Weeknd flotando casi completamente sumergido en el agua. Luego, la voz en off de Jenna Ortega, en su papel de Anima, pronuncia una frase enigmática: “La muerte no es nada. No cuenta. Todo vuelve exactamente a como era antes”.

Embed - Hurry Up Tomorrow (2025) Official Trailer - Abel Tesfaye, Jenna Ortega, Barry Keoghan

El "adiós" a The Weeknd

En una entrevista con W Magazine en 2023, el artista ya había anticipado su posible despedida del personaje. “El álbum en el que estoy trabajando ahora probablemente sea mi última gran hazaña como The Weeknd. Es algo que necesito hacer. Como The Weeknd, ya he dicho todo lo que tenía que decir”, afirmó el cantante.

Por su parte, el director no descartó que la película sirva como un punto final para el alter ego del músico. “Hice la película de una manera en la que, para sus fans y para aquellos que quieran abordarla en ese nivel, espero que sea muy satisfactoria”, explicó a Entertainment Weekly. “Y para quienes no sean fans, que no sepan nada sobre él o que ni siquiera les importe el cierre de The Weeknd, creo que aún así tendrán una gran película que ver”.