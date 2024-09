The Weeknd reveló nuevos detalles sobre su próximo álbum

The Weeknd anunció que su próximo álbum, el último de su trilogía que comenzó con el éxito en ventas “After Hours” y continuó con “Dawn FM” , se titulará “Hurry Up Tomorrow” .

“Hoy me he sentido como si diera un vuelco sin fin”, dice. “Sigo distorsionando la verdad, inmune al vértigo, insensible a las náuseas. Lo que hay debajo grita en silencio".

“Me miro al espejo y me siento a la vez vieja y nueva, atrapada en el limbo e incapaz de moverme. Todavía no me he enfrentado a mí misma…".