Mads Mikkelsen reveló que está abierto a un posible regreso de la serie "Hannibal", pero con una condición + Agregar ámbito en









Tras su papel de villano en la película de James Bond "Casino Royale", Mikkelsen interpretó el icónico personaje del Dr. Hannibal Lecter en la adaptación televisiva.

La serie fue cancelada tras tres temporadas.

Mads Mikkelsen reveló que tiene una condición para volver a interpretar a su icónico villano de la serie Hannibal.

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Tras su papel de villano en la película de James Bond Casino Royale, Mikkelsen interpretó el icónico personaje del Dr. Hannibal Lecter en la adaptación televisiva de Hannibal, que se emitió desde abril de 2013 hasta agosto de 2015. A pesar de la impresionante estética de la serie y su narrativa cruda e inmersiva, el thriller fue cancelado tras tres temporadas, aunque desde hace tiempo se habla de un posible regreso.

La condición de Mads Mikkelsen para volver a protagonizar Hannibal En una entrevista con el portal ScreenRant para la película El último vikingo, que se estrena en cines y en formato digital el 29 de mayo, Mikkelsen puso como condición para volver a interpretar su papel más icónico. Habló sobre volver a trabajar con el creador Bryan Fuller y sobre cómo Hannibal se adapta mejor a la televisión, afirmando: "Creo que el Hannibal que él creó es un personaje televisivo. Claro que puede convencerme de hacer una película, pero solo dura una hora y media".

También afirmó que el estilo de escritura de Fuller se adapta bien a la narración de historias extensas y que estaba muy dispuesto a retomar la serie, siempre y cuando "Nos mantengamos lo más jóvenes posible, pero de repente, ya somos demasiado viejos, ¿verdad?". El actor también hizo hincapié en la urgencia de que "el tiempo corre" ya que han pasado más de diez años desde la cancelación de la serie.

Las esperanzas puestas en una cuarta temporada de Hannibal siguen siendo tema de debate, sobre todo ahora que la serie ha ganando nuevos seguidores en las plataformas de streaming. Desafortunadamente, la serie fue cancelada debido a la baja audiencia y a complicados problemas con los derechos, ya que se dividió entre varias entidades.

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